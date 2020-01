OMS lamenta que se invierta mucho en frenar los ataques terroristas pero no en los ataques de virus

Publicado 14/01/2020 10:38:32 CET

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que los países invierten "mucho" en proteger a la población frente a los ataques terroristas y no contra los ataques de virus, a pesar de que pueden ser "mucho más mortales" y "más dañinos" económica y socialmente.

"Una pandemia puede poner de rodillas las economías y a las naciones. Por eso, la seguridad de la salud no sólo puede ser un asunto de los ministerios de Sanidad", ha dicho Adhanom Ghebreyesus, quien ha destacado la "profunda preocupación" de la OMS al ver que los líderes políticos no están invirtiendo "suficientes recursos" en sistemas básicos de salud.

Precisamente por ello, el organismo de Naciones Unidas ha publicado una lista con los principales desafíos de salud a los que se enfrenta el mundo, reconociendo que "ninguno de ellos" es "fácil" de solucionar pero que sí están al alcance de lograrlo. "La salud pública es, en última instancia, una elección política", ha apostillado Adhanom Ghebreyesus.

En concreto, la organización destaca como principales desafíos la crisis climática, que afecta de manera importante a la salud; garantizar la asistencia sanitaria en zonas de conflictos; hacer más justa y igualitaria la atención médica; ampliar el acceso a los medicamentos; aumentar la lucha contra las enfermedades infecciosas; prevenir y prepararse ante posibles epidemias; y proteger a las personas frente a alimentos peligrosos y dietas poco saludables.

Otros desafíos pasan por aumentar el sueldo a los profesionales sanitarios; reducir las causas de riesgo de mortalidad en los adolescentes; trabajar para que los ciudadanos confíen en los sistemas sanitarios, evitando así la proliferación de, por ejemplo, los movimientos antivacunas; aprovechar los beneficios que aportan las nuevas tecnologías; reducir las resistencias antimicrobianas; y garantizar el agua y la higiene en los centros de salud.

"Todos los desafíos que se contemplan en esta lista requieren una respuesta de algo más que el sector de la salud. Enfrentamos amenazas compartidas y tenemos la responsabilidad compartida de actuar", ha advertido Adhanom Ghebreyesus.

De hecho, para hacer frente a estos retos, desde la OMS se aboga por garantizar fondos nacionales para abordar las brechas en los sistemas e infraestructuras sanitarias, así como brindar apoyo a los países más vulnerables. Y es que, tal y como ha recordado la OMS, invertir ahora salvará vidas, y dinero, más adelante.

"El coste de no hacer nada es uno que no podemos pagar. Los gobiernos, las comunidades y agencias internacionales deben trabajar juntos para lograr estos objetivos críticos. No hay atajos para un mundo más saludable. 2030 se acerca rápidamente y debemos responsabilizar a nuestros líderes por sus compromisos", ha zanjado el director general de la OMS.