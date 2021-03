La OMS insta a respetar los "derechos humanos" y la "ética" en los certificados de vacunación

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, ha resaltado que existen "importantes consideraciones de ética y derechos humanos" en la aplicación de certificados de vacunación como los que se plantean en la Unión Europea.

En rueda de prensa este viernes desde Ginebra (Suiza), Ryan ha recordado que en la última reunión del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS "se asesoró en contra" de esta especie de pasaporte de vacunación como requisito para poder viajar. Sin embargo, ha admitido que, a medida de que las vacunas están "cada vez más disponibles", es necesario abrir un debate para discutir esta materia.

Mientras tanto, y en el contexto de que todavía no existe un "acceso universal" a la vacuna, ha señalado que este asunto "debería considerarse este tema desde un punto de vista ética y de derechos humanos". "Si no tienes acceso a una vacuna, eso no debe afectar a tus derechos como ciudadano", ha remarcado.

En este sentido, ha indicado que la OMS está estudiando "distintas opciones", aunque "siempre teniendo en cuenta el acceso universal a la vacuna". "La cuestión es vacunar a la mayor cantidad de personas posibles. Los Estados miembros son soberanos, pero proporcionaremos asesoramientos para que tomen decisiones basadas en la ciencia y en la ética", ha avanzado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes que su equipo ultima una propuesta legislativa para crear un certificado digital que "facilite los movimientos dentro de la UE y al exterior" de aquellos viajeros que hayan sido vacunados contra el coronavirus, pero también a aquellos que cuenten con anticuerpos o acrediten un resultado negativo en un test antes de viajar.

De este modo, la jefa del Ejecutivo cede ante los países que, como Grecia y España, reclamaban una suerte de "pasaporte" para los viajeros inmunizados con el fin de reactivar el turismo tras la tercera ola de la pandemia, a pesar de que el jueves tras una cumbre con los líderes de la UE avisó de que Bruselas trabajaría en los próximos tres meses en un certificado solo de uso médico porque no había el consenso suficiente entre los Veintisiete para discutir qué usos se le podría dar más allá.

En la actualidad, varios estados miembro mantienen sus fronteras cerradas a los viajes considerados no esenciales, como Bélgica o Alemania, y una mayoría exige un resultado de PCR negativo antes y un segundo test o cuarentena después del viaje para asegurar que no es portador de coronavirus.