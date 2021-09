La OMS firma que la pandemia exige una reforma urgente de la atención de la salud, la vigilancia y la gobernanza

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible ha publicado un informe con recomendaciones para 53 países de la Región de Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde advierte de que la pandemia de COVID-19 exige una reforma urgente de la atención de la salud, la vigilancia y la gobernanza, asimismo les insta a adoptar una política de 'una sola salud' que reconozca la interconexión de la salud humana, animal y ambiental.

Por otro lado, aconseja abordar las profundas desigualdades sanitarias, sociales, económicas y de género expuestas por la pandemia; invertir en innovación, recopilación e intercambio de datos y sistemas nacionales de salud sólidos; mejorar la gobernanza de la salud regional y mundial, aprendiendo lecciones de COVID-19.

"Las respuestas políticas divergentes y erróneas significaron que los impactos del COVID-19 han sido y siguen siendo catastróficos, con más de 1,2 millones de muertes solo en la Región de Europa de la OMS (más de 4 millones a nivel mundial), y una recesión económica sin precedentes que eclipsa la crisis financiera mundial de 2008", advierte.

Es vital que aprendamos de nuestros errores, porque no podemos permitirnos volver a cometerlos, ha afirmado el doctor Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa. "No podemos permitir que otra pandemia ponga al mundo de rodillas y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que vuelva a ocurrir una catástrofe de la misma escala", ha añadido.

Es por eso que he convocado a la Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible, dirigida por el ex primer ministro italiano, el profesor Mario Monti y formada por expertos en la materia de toda la Región de Europa, para reflexionar sobre lo que ha sucedido y lo que no se ha hecho o no ha funcionado en la respuesta a la COVID-19.

"Hacemos un llamado a la acción en todos los niveles de la sociedad: en la reparación de sociedades fracturadas, en la protección de la salud planetaria, en la innovación y la inversión en los sistemas de salud, y en una mejor gobernanza europea y mundial. Es hora de aprender algunas lecciones importantes para no volver a cometer los mismos errores", ha explicado.

La Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible insta a los gobiernos nacionales, las organizaciones regionales y mundiales y las partes interesadas de los sistemas de atención sanitaria y social a participar en reformas de gran alcance, programas de inversión y mejoras en la gobernanza, a partir de la pandemia.

"Además de aumentar la prevención, la preparación y la respuesta a las pandemias, nuestras recomendaciones diseñan una nueva estrategia para la salud y el desarrollo sostenible. Esto requiere conciencia de las interconexiones entre la salud humana, animal y vegetal y su impacto en las enfermedades zoonóticas emergentes; de los vínculos entre el cambio climático, la biodiversidad y la salud humana; y de la necesidad de revitalizar y ampliar nuestros servicios nacionales de salud", ha señalado Mario Monti, presidente de la Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible.

"Por último, pero no menos importante, es necesario mejorar la posición de la política de salud en la formulación de políticas generales por parte de los gobiernos y las organizaciones internacionales mediante la creación de una Junta Global de Salud y Finanzas en el G20, reconociendo que la salud es un bien público mundial. Las nuevas generaciones merecen un mundo mejor, uno en el que el progreso no se produzca a expensas de su salud y la salud del planeta", ha concluido.