La OMS evaluará mañana si reduce el nivel de emergencia del brote de ébola en República Democrática del Congo

El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunirá este miércoles para determinar si el brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) continúa constituyendo una emergencia de salud pública de preocupación internacional.

El anuncio lo ha hecho el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la rueda de prensa posterior a la primera sesión informativa realizada en la Conferencia de Global de expertos mundiales celebrada en Ginebra (Suiza) para tratar el brote de coronavirus.

"Aunque el mundo ahora está enfocado en el coronavirus, no podemos ni debemos olvidar el ébola en RDC. Estamos muy animados por la tendencia actual. Solo ha habido tres casos en la última semana, y ningún caso en los últimos 3 días", ha señalado.

No obstante, no se dará por finalizada la emergencia hasta que se tenga constancia de que no ha producido ningún caso en 42 días, hasta entonces "no habrá terminado". "Cualquier caso podría volver a encender la epidemia, y la situación de seguridad en el este de RDC sigue siendo extremadamente frágil", ha añadido.

Según ha explicado, la organización a todavía se encuentra "en modo de respuesta completa". "Justo ayer, se investigaron 5.400 alertas, se analizaron casi 300 muestras, se vacunó a más de 700 personas y se siguieron 2.000 contactos. Todavía estamos en modo de respuesta completa", ha reiterado.

Independientemente de cuál sea la recomendación que decida este miércoles la OMS, "el mundo necesita continuar financiando la respuesta al ébola. "Quitar el pie del acelerador ahora podría ser un error fatal, literalmente", ha advertido.

Para mejorar la respuesta contra el ébola, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará este próximo jueves a Kinshasa, capital de la RDC, para reunirse con el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y otros altos cargos para "mirar más allá del ébola y trazar vías para fortalecer el sistema de salud en RDC".

El brote, que tiene su epicentro en las provincias de Kivu Norte e Ituri, muy sacudidas por la inseguridad a causa de las operaciones de decenas de grupos armados, ha dejado hasta la fecha 2.249 muertos y 3.431 casos, según datos de la OMS actualizados el domingo.

El organismo declaró el brote de ébola como una emergencia de salud pública internacional en julio de 2019 tras una reunión de emergencia a raíz del caso detectado recientemente en la ciudad de Goma, de dos millones de habitantes y ubicada cerca de la frontera con Ruanda.