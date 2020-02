OMS espera obtener "respuestas" y una "hoja de ruta" en una reunión que, pide, deje a un lado la "política"

Publicado 11/02/2020 11:00:55 CET

"Este brote de coronavirus nos está poniendo a prueba de muchas maneras", ha afirmado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la Conferencia de Global de expertos para tratar el brote de coronavirus. En su discurso de apertura, que ha tenido lugar a primera hora de la mañana, se ha visto en la necesidad de aclarar que, este encuentro, "no es una reunión sobre política o dinero, es una reunión sobre ciencia".

Durante los dos próximos días la sede de la OMS en Ginebra (Suecia) reúne a investigadores de diferentes áreas innovadoras para identificar las prioridades y coordinar de modo global los equipos de investigadores que están trabajando con el coronavirus.

"Es una prueba de solidaridad científica: ¿se unirá el mundo para encontrar respuestas compartidas a problemas compartidos? Por eso estáis aquí. Esta no es una reunión sobre política o dinero. Esta es una reunión sobre ciencia", ha señalado el director de la OMS, quien ha pedido solidaridad también a todos los Estados miembros solidaridad política y económica.

Esta es, ha continuado, "una prueba de solidaridad política si el mundo puede unirse para luchar contra un enemigo común que no respeta las fronteras o las ideologías. (...) Es también una prueba de solidaridad financiera, el mundo debe invertir ahora en la lucha contra el brote o deberá pagar más tarde para enfrentarse sus consecuencias".

"Necesitamos su conocimiento, conocimiento y experiencia colectivos para responder las preguntas a las que no tenemos respuestas, y para identificar las preguntas que tal vez ni siquiera nos demos cuenta de que necesitamos hacer", ha continuado, recordando que aún se cuáles son los reservorios del virus; su dinámica de transmisión; el período de infección, y qué muestras deben usarse para el diagnóstico.

También se desconoce cuál es el monitoreo del tratamiento más adecuado; cuál es la mejor manera de manejar los casos de enfermedad grave; o qué problemas éticos se deben tener en cuenta en la forma en que se hace la investigación.

"Para vencer este brote, necesitamos respuestas a todas esas preguntas. También hay herramientas que no tenemos. No tenemos una vacuna para prevenir infecciones, y no tenemos terapias comprobadas para tratarlas", ha señalado Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El director de la OMS ha comenzado su discurso manifestando su "solidaridad" a la delegación China, que ha sido convocada en la conferencia, y deseándoles "coraje, paciencia, éxito y buena salud en estas circunstancias extremadamente difíciles". Asimismo, ha recordado que, pese a que el 99 por ciento de los casos se producen en China, "esto sigue siendo una emergencia para ese país, pero es una amenaza muy grave para el resto del mundo".

Por este motivo, ha hecho hincapié en que de esta reunión debe salir una hoja de ruta en torno a la cual se alinearán los investigadores y los donantes. "El resultado final es la solidaridad, la solidaridad, la solidaridad", ha reiterado, recordando que la base de esta estrategia es el intercambio de muestras y secuencias, un "intercambio abierto y equitativo" de información.

"Las publicaciones, las patentes y las ganancias no son lo que más importa ahora. Lo que más importa es detener el brote de coronavirus y salvar vidas. Con su apoyo, eso es lo que podemos hacer juntos", ha advertido en un encuentro donde se ha comprometido a trabajar para garantizar el acceso a toda la investigación I+D.