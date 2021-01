Oltra ve difícil publicar la lista de todos los vacunados irregularmente porque no todos son políticos

VALENCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha cuestionado este viernes la posibilidad de hacer público un listado de todas las personas que se han vacunado de forma improcedente en las últimas semanas, puesto que no todos son cargos públicos e iría en contra de la privacidad del historial clínico.

"No estamos hablando de cuatro o cinco alcaldes. Ha habido muchos perfiles profesionales que se han apuntado a esa fiesta", ha afirmado en rueda de prensa tras el pleno semanal, ante las peticiones de algunos partidos de publicar los nombres de los vacunados.

Oltra, como abogada, ha sostenido que "en todo caso, se deberá contemplar la legalidad" de hacer público el listado, en función del derecho a la protección de datos que tienen todas las personas y que es "muy sensible" en el ámbito médico. De momento, ha remarcado que tiene "serias dudas" y no puede posicionarse "sin un estudio al por menor de si supondría vulnerar un derecho fundamental".

Ahora bien, ha rechazado seguir en esta "deriva de mucha jauría" contra las personas que se han pinchado cuando no les tocaba. "¿Después vamos a la plaza pública y los apedreamos?", se ha preguntado, sin negar que es algo que "está mal, es poco ético, insolidario y repugnante".

Ha llamado así a "no convertirnos en lo que no deberíamos ser" porque "civilización también es que el que lo ha hecho mal tenga un reproche social". "Sé que a todos nos nace un sentimiento de indignación, pero cuidado con que no se convierta en una sociedad que no es precisamente admirable. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y redimirse", ha insistido.

En todo caso, la también líder de Compromís ha reconocido que la "opinión pública" debe saber si un responsable político se ha vacunado cuando no le tocaba y ha rechazado que algunos hayan sido "tan imprudentes de llevar cámaras detrás y grabarlo todo".

También ha recordado que "en principio, el mando único de la vacunación lo ha asumido Ana Barceló", la consellera de Sanidad, en relación a la instrucción que dictó este jueves de que los vacunados indebidamente no reciban la segunda dosis, a la espera de las conclusiones de un informe del Comité de Bioética.

"EN UNA RESIDENCIA NO PUEDE ENTRAR NI EL PAPA"

Paralelamente, como consellera de Políticas Inclusivas, Oltra ha reiterado que habrá sanciones para las residencias en las que se demuestre que dejaron entrar a personas sin poder hacerlo, tanto para vacunarse como para "hacer una performance, dejar una caja de Navidad o ir con la prensa a hacerse fotos con las vacunas como si las hubiesen inventado ellos".

"En una residencia no puede entrar nadie, sean concejales, alcaldes o el Papa de Roma", ha recalcado, y ha puesto como ejemplo que ella siempre ha contactado desde el exterior con los responsables de los centros cuando le han llamado durante la pandemia.

Cuando finalicen las investigaciones, si concluyen en sanción, Oltra ha recordado que "deberá correr con ella la propia residencia por haber permitido la entrada de personas no autorizadas", ya que la responsabilidad en estos casos es de la propia dirección de cada residencias. Mientras, la competencia de las vacunas irregulares es de la Conselleria de Sanidad.