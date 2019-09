OCU recomienda renovar "frecuentemente" estropajos y bayetas para prevenir que sean foco de contaminación

Publicado 29/08/2019 11:16:19 CET

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado renovar "frecuentemente" los estropajos y bayetas para prevenir su mala higiene y, así, evitar que puedan ser fuente de contaminación de una alta concentración de bacterias, que podrían ser peligrosas.

OCU ha realizado un estudio sobre el estado de higiene de los estropajos y bayetas en hogares. Según sus resultados, hasta un 96 por ciento de los estropajos y un 91 por ciento de las bayetas se encuentran en unas condiciones higiénicas deficientes.

Además del análisis, han llevado a cabo una encuesta que revela que el 79 por ciento de los usuarios no desinfectan estos utensilios, y que los que lo hacen utilizan diferentes métodos. Los estropajos son desinfectados hasta en un 21 por ciento en el microondas y las bayetas hasta en un 37 por ciento en la lavadora. Los análisis de OCU indican que ninguno de estos dos métodos "son los más recomendables".

En el laboratorio, OCU simuló un uso normal para medir la cantidad de gérmenes que contenían estropajos y bayetas y, posteriormente, se sometieron a diferentes métodos de desinfección. Tanto el microondas y la lavadora redujeron la contaminación, pero no totalmente. El lavavajillas no solo no desinfectó, sino que incrementó el número de bacterias, según sus conclusiones.

Para OCU, los métodos más sencillos "son también los más eficaces". Por ello, aconsejan aclararlos con agua, escurrirlos bien y dejarlos secar o ponerlos en remojo en agua con lejía diluida al 10 por ciento durante al menos 5 minutos. Además, también recomiendan eliminar los restos de comida siempre tras cada uso, sustituirlos peródicamente "sin esperar a que estén muy deteriorados", o tener uno para cada uso.