La OCU propone una serie de medidas para protegerse de las altas temperaturas

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha propuesto una serie de medidas para protegerse de las altas temperaturas previstas para los próximos días en España.

Nuestro país se enfrenta a partir de hoy a una de las mayores olas de calor del año, en la que muchas zonas del país alcanzarán temperaturas extremas de más de 45º, tal y como han anunciado desde la Agencia Estatal de Meteorología. Previsiblemente durará hasta el próximo lunes, 16 de agosto.

En cuanto a ancianos, niños y enfermos crónicos, la OCU recuerda que "deben permanecer protegidos de las altas temperaturas". "No deben salir fuera durante las horas de máximo calor. Tampoco es recomendable salir a hacer deporte cuando las temperaturas son altas. Y si se hace, que sea con poca intensidad y en zonas sombreadas", insisten al respecto.

Si se sale a la calle, señalan que es conveniente ponerse una gorra o un sombrero, además de crema solar en brazos y rostro con un factor de protección elevado. De la misma forma, debe beberse agua de forma regular y evitar las bebidas alcohólicas, ya que favorecen la deshidratación. "No hay que abusar de la cafeína y los refrescos", añaden al hilo.

Otro punto sobre el que insisten en que "hay que evitar las comilonas". "La alimentación debe ser ligera en la medida de lo posible, priorizando la fruta y las sopas frías, como el gazpacho", aconsejan desde la OCU.

En casa, recomiendan bajar las persianas cuanto el sol pegue de pleno. "Y estos días no dude en poner el ventilador o el aire acondicionado a cualquier hora", agregan. Si se va a coger el coche, conectar el aire acondicionado y, si no hay, baje las ventanillas. "No deje a nadie esperando dentro con las puertas cerradas", esgrimen.

Por último, instan a procurar mantener los medicamentos del botiquín en un sitio fresco, ya que "el exceso de calor puede dañar algunos fármacos".