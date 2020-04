OCU pide el reparto gratuito de mascarillas en establecimientos y centros sanitarios

Una trabajador limpia los tornos de la estación de Cercanías de Atocha durante el segundo día de reparto de mascarillas en el transporte público por la reactivación de la actividad laboral no esencial en las empresas cuyos empleados no puedan teletrabajar

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido al Gobierno que lleve a cabo una distribución gratuita y ordenada de las mascarillas a través de establecimientos y centros sanitarios, de forma que todos los consumidores por igual puedan acceder a estos productos para poder utilizarlas de acuerdo a las nuevas recomendaciones de las autoridades sanitarias.

"Solo de esta forma se evitará la actual situación de incertidumbre y especulación que viven los consumidores al respecto", señalan en un comunicado, en el que piden también al Gobierno que aclare cuáles van a ser las medidas que va a tomar en la vuelta a la normalidad y las implicaciones que va a tener para los ciudadanos.

La OCU considera "precipitada" la decisión del Gobierno de permitir la vuelta al trabajo en las actividades no esenciales, "una vuelta que se debería haber retrasado hasta garantizar el acceso generalizado de todos los consumidores que viajan en transporte público a las mascarillas, algo que hoy no se está produciendo".

OCU critica que por una parte se obligue a acudir al trabajo a los trabajadores de las actividades no esenciales y que no pueden llevar a cabo el teletrabajo y, por otra, se les recomiende el uso de mascarillas en aquellas circunstancias en las que no se puede garantizar una distancia mínima de seguridad, sin que se haya garantizado el acceso a todos los consumidores a las mascarillas.

OCU cree que todavía no hay suficiente claridad sobre qué hacer en todas estas circunstancias, y que ante la evidencia cada vez mayor de que el uso de mascarillas resulta conveniente en estos casos, debe garantizarse el suministro con independencia de la vuelta o no al trabajo no esencial. "Las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno no aclaran cómo pueden los ciudadanos abastecerse de mascarillas", lamentan.