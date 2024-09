La obra de teatro 'Aquellas migas de pan' reflexiona sobre el diagnóstico precoz del Alzheimer: "1/3 no se diagnostican"

José Mota, sobre 'Aquellas migas de pan': "Tiene compromiso social. Quiero pensar que mi trabajo hace que el mundo sea un poquito mejor"



MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Amaya de Madrid acoge del 12 al 15 de septiembre las Jornadas de concienciación sobre el Alzheimer 'Unos días para recordar' durante las que se ofrecerán cuatro funciones solidarias de la obra 'Aquellas Migas de Pan', realizada con el fin de concienciar sobre la importancia de un diagnóstico precoz del Alzheimer ya que "hasta un tercio de los pacientes con demencia no están diagnosticados".

"Queremos fomentar el diagnóstico precoz de Alzheimer. Hasta un tercio o la mitad de los pacientes con demencia no están diagnosticados, hay un tabú o falta de diagnóstico porque se cree que las personas cuando envejecemos perdemos nuestras capacidades cognitivas y eso no es cierto, si ocurre es por algo. Además, se piensa que no hay tratamientos y si que hay tratamientos no farmacológicos y farmacológicos que pueden retrasar el avance de la enfermedad", ha declarado el jefe de Servicio de Neurología del Hospital Universitario 12 de Octubre, el doctor David Pérez, en rueda de prensa este jueves.

La obra tiene la intención de transmitir su mensaje de concienciación y diagnóstico precoz del Alzheimer a través de un vehículo como la cultura, y más concretamente el teatro, ya que la trama principal se centra en una escritora a la que se le detecta una demencia temprana y cuenta, de una manera esperanzadora, todas las fases y desafíos por las que pasa un enfermo y su cuidadora en una forma "muy realista".

El doctor Pérez ha incidido en la importancia de realizar obras culturales como esta porque "la familia tiene derecho a saber que le pasa a una persona con Alzheimer y prepararse", ya que "la gente cree que poco se puede hacer y eventos culturales como este pueden cambiar esa perspectiva".

Así, el experto ha explicado que ante los primeros síntomas de demencia o desorientación es necesario acudir a un especialista para realizar una valoración neurológica y un estudio neuropsicológico.

"Mucha gente entre los 40 y 60 años tienen pérdidas de memoria, pero eso puede ser por el estrés u otros motivos. Se debe acudir al médico cuando aparecen otras cosas aparte, no solo pérdidas de memoria, sino falta de planificación, dificultades en el lenguaje, trastornos en la personalidad o conducta, ideas obsesivas, es decir, cuando hay consecuencias en el día a día", ha explicado.

En este sentido, el especialista ha incidido en la importancia de los hábitos de vida para prevenir o retrasar la aparición de demencias como el deporte ya que "hay más evidencia de que el deporte o andar 10.000 pasos diarios previene más el Alzheimer que la estimulación cognitiva", así como la alimentación saludable o la interacción social.

Durante la rueda de prensa también ha intervenido el actor José Mota, embajador de la Fundación Alzheimer España, quien ha remarcado que esta obra tiene "un compromiso social" y que el objetivo es que, "aparte de entretener, sirva para concienciar".

"Estoy aquí para poner mis 'migas de pan', que son de alguna manera la representación de la memoria humana, las palomas cuando se llevan las migas son el símbolo del olvido y tenemos la obligación de sembrar más migas para que nada se olvide porque es tremenda la enfermedad. En la vida buscamos amor e identidad y esta enfermedad arrebata la identidad a la persona, el valor más sagrado que es saber quiénes somos", ha declarado.

Por ello, el actor ha apuntado que se siente "súper feliz" de poner "sus pequeñas migas y seguir contribuyendo" a concienciar sobre el Alzheimer. "Quiero pensar que mi trabajo hace que el mundo sea un poquito mejor. Funciones como esta son una manera de vencer esta enfermedad porque al miedo hay que plantarle cara", ha añadido.

"La cultura es sanadora. El público se emociona, pero es un llanto fluido no de angustia, de tranquilidad, de entender que desde el diagnóstico hasta el final hay un acompañamiento. En la obra se subraya mucho la labor de la cuidadora, es una historia de entrega y generosidad entre dos mujeres. Somos unos privilegiados y tenemos algo que contar y que creo que llega con toda la honestidad, dureza y luminosidad", ha afirmado por su parte una de las protagonistas de la obra, la actriz Mónica Bardem.

Durante los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre la obra se realizará en el Teatro Amaya de Madrid, con un coloquio posterior con el equipo artístico y expertos sobre el Alzheimer. Además, la Fundación Alzheimer España ha preparado una serie de actividades paralelas de concienciación para el público que tendrán lugar en el teatro en horario de día y que consisten en experiencias que puede vivir el público para entender el Alzheimer como un 'Escape room' experimentando sensaciones, musicoterapia, etc.

Después, la obra se representará en Zaragoza el 19 de septiembre, en Aranda de Duero el 11 de octubre, en Ciudad Rodrigo (Salamanca) el 9 de noviembre, en Valladolid el 15 de noviembre y en Burgos el 29 de noviembre.