Nuevo estudio: el Covid-19 en los niños sigue siendo leve

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La evolución del Covid-19 en niños sigue cursando de manera leve en la mayoría de los casos, según los datos del 'Estudio epidemiológico de las infecciones pediátricas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. EPICO-AEP', en el que se han registrado unos 1.000 casos de coronavirus atendidos en los hospitales y más de 600 casos de niños hospitalizados.

Este estudio, coordinado desde el Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de Octubre i+12 de Madrid, en colaboración con la Asociación Española de Pediatría (AEP), a través de su Fundación, integra a 76 hospitales de 17 comunidades autónomas diferentes y está permitiendo conocer cómo se comporta la enfermedad en los niños, su impacto en la epidemia global y sus consecuencias en la población infanto-juvenil.

"La puesta en marcha de este estudio pone de manifiesto la importancia de la participación multidisciplinar y plurigeográfica necesaria para hacer frente de manera exitosa a esta pandemia. Al mismo tiempo subraya, una vez más, la importante labor que desarrollan las especialidades pediátricas cuyo trabajo diario y labor en investigación está permitiendo hacer frente a la pandemia", ha explicado la presidenta de la AEP, María José Mellado.

Por su parte, los coordinadores del Estudio EPICO-AEP, el doctor Alfredo Tagarro y la doctora Cinta Moraleda, han detallado que el registro 'EPICO-AEP' está permitiendo crear un mapa de conocimiento fiel de cómo se comporta la infección por SARS-Cov-2 en menores de 18 años.

Los datos de este estudio, que incluye únicamente a los pacientes pediátricos atendidos en hospitales, muestran que la media de edad de los niños es de 4,5 años y que cerca del 57 por ciento son varones. De los 1.026 reclutados, a fecha 3 de marzo de 2021, 859 presentaron RT-PCR positiva al ingreso, el 49 por ciento refirió un contacto conocido positivo y 618 tuvieron que ser hospitalizados por causa de la Covid-19.

El 30 por ciento de estos ingresados presentó alguna complicación, en su mayoría de tipo cardiaco y el 15 por ciento precisó ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). "No incluyen pacientes con síntomas leves que acuden a centros de Atención Primaria, donde se ven la mayoría de los niños con Covid. De hecho, se calcula que menos del 0,02 por ciento de niños con Covid-19 precisa ingreso en UCIP", ha aseverado el coordinador del Estudio EPICO-AEP.

El 34 por ciento de los menores hospitalizados presentó en el momento del ingreso un cuadro leve, en general fiebre sin foco infeccioso aparente, síntomas similares a los de un cuadro gripal, o catarro de vías altas. Del mismo modo, el 30 por ciento fue diagnosticado inicialmente con un síndrome broncopulmonar, mientras que el 14 por ciento lo hizo con un síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C) y el 10 por ciento con un síndrome gastrointestinal.

En relación con el síndrome inflamatorio multisistémico, el doctor ha detallado que si bien se entiende la preocupación que este síndrome generó durante la primera ola, nuestra obligación como pediatras es informar de que es una posibilidad con muy bajas probabilidades de que ocurra. También se ha podido comprobar que el número de ingresos por neumonías por COVID-19, se ha visto reducido drásticamente.

ESTUDIO EPICO-AEP: RT-PCR Y TEST RÁPIDOS DE ANTÍGENOS

Durante los meses de septiembre y octubre de 2020 EPICO-AEP llevó a cabo un estudio clínico multicéntrico, descriptivo para comparar la sensibilidad y especificidad del test rápido antigénico Panbio frente a la RT-PCR.

Se incluyó a 1620 pacientes pediátricos entre 0 y 16 años que acudieron a la urgencia de siete hospitales con síntomas compatibles con infección de SARS-CoV-2 con menos de 5 días de evolución. "La importancia del estudio es conocer las posibles limitaciones de esta prueba rápida de antígenos en niños con 5 días o menos de síntomas sugestivos de COVID-19", ha detallado el doctor Tagarro.

Se obtuvieron de los pacientes dos muestras nasofaríngeas tomadas por personal de enfermería. A una de las muestras se le practicó una prueba mediante el kit test de antígenos Panbio COVID-19 y a la otra muestra se le realizó en el laboratorio un RT- PCR para SARS-CoV-2 analizado por microbiólogos.

Como resultado, 77 RT-PCR fueron positivas (4,8%) frente a 38 positivas del kit test antígenos Panbio COVID-19 (2,3%); 35 pacientes resultaron positivos para ambos (2,1%). Al comparar ambos resultados, se observó una baja sensibilidad del test rápido de antígenos Panbio 45,5 por ciento frente a una alta especificidad (99,8%), lo que implica una alta proporción de casos discordantes (54,5%) en comparación con la RT- PCR.

No obstante, datos muy recientes sugieren que al menos la mitad de estos casos con antígeno negativo y RT-PCR positiva podrían ser casos de COVID-19 antiguo que ya no son contagiosos, pues son casos con carga viral muy baja. Si esto se confirma, solo 1 ó 2 de cada 10 casos con COVID-19 no sería detectado con los test rápidos de antígeno.

El equipo EPICO-AEP esta actualmente inmerso en un estudio que trata de validar si la RT-PCR en frotis oral tiene una buena correspondencia con la RT-PCR en frotis nasofaríngeo. Los resultados preliminares son "prometedores", pero es preciso esperar al final del estudio para extraer conclusiones firmes.