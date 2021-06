Nofumadores.org reclama la prohibición por ley de fumar en los estadios ante la vuelta a las gradas de los aficionados

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Nofumadores.org ha reclamado a las autoridades la prohibición por ley de fumar en los estadios ante la vuelta a las gradas de los aficionados, y ha criticado la "tibieza" de las medidas contra el tabaco impulsadas por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el miedo que tuvo en su día a defender la ley 2/2021 de medidas sanitarias que obligaba a los fumadores a llevar mascarilla, como los demás, sin importar la distancia.

La asociación Nofumadores.org considera un "despropósito" que la vuelta del aforo completo a los estadios de fútbol de La Liga no venga acompañada de legislación que prohíba fumar de forma explícita en estos espacios compartidos donde es imposible guardar la distancia interpersonal de dos metros y que trascienda ya del posible marco del Covid19.

"Es inconcebible que la vuelta a aforos completos, tanto en estados como terrazas al aire libre se haga sin eliminar, por ley, la posibilidad de fumar en estos espacios. Seguimos con el pisoteo perpetuo de los derechos de quienes no fuman y su libertad a no fumar pasivamente", la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina.

Asimismo, la asociación ha instado al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, a incluir la prohibición de fumar en sus estadios como una medida para dejar de discriminar a quienes no fuman. "El 'hashtag' '#respect' de la UEFA no se aplica a los derechos de las personas no fumadoras ni a la infancia, a la cual se le obliga a tragar humo en los estadios. Nofumadores.org recuerda que en la Premier League inglesa la prohibición de fumar lleva años. ¿Por qué Javier Tebas y los clubes de primera y segunda división no hacen lo mismo?", se ha preguntado Fernández.

En España, todos los estadios del País Vasco, sujetos a la Ley de Adicciones de esta comunidad, llevan años siendo libres de humo. Asimismo, en Cataluña, el Nou Camp también decidió por referéndum entre sus socios la prohibición de fumar. En Andalucía, el estadio del Málaga, La Rosaleda, también se configuró como espacio libre de humo.

"No se entiende que después de una pandemia, con contagios por aerosoles y con el tabaco como factor de agravamiento del Covid-19 esta medida no se haya convertido ya en ley y para siempre", ha enfatizado Fernández. Asimismo, Nofumadores.org ha achacado este retraso en la implementación de los estadios sin humo, y las terrazas sin humo, entre otros espacios al aire libre, a la capacidad de presión y cercanía con el poder que mantiene la industria tabaquera en España, que según los datos del 'Índice global de interferencia' les sitúan al mismo nivel que Malasia.

El poder del lobby tabaquero se traduce en la obstaculización de numerosas medidas, como el empaquetado neutro y la cajetilla de tabaco a un precio de, al menos, 10 euros, que comenzarían a reducir de verdad el número de fumadores en España y prevenir la entrada de menores en la adicción a la nicotina. Una adicción que, además, funciona como entrada a otras igual o más peligrosas.

Además, Nofumadores.org no entiende como, por una parte, Darías prometió una avance legislativo de la ley del tabaco ante la comisión de Sanidad del Congreso al entrar en el ministerio y, por otra, ha dejado pasar todas la oportunidades posibles que las normativas de prevención de la Covid-19 le ha dado para restringir el uso del tabaco.

La aprobación de la ley, la 2/2021 hacía virtualmente imposible fumar en terrazas sin embargo la ministra no salió a defenderlo. "Solo una interpretación torticera de esa ley haría posible que se pudiera seguir fumando en las calles y en las terrazas, y sin embargo, la ministra decidió estar callada, con la complicidad de muchos medios de comunicación que ni siquiera han entrado a analizar una ley nacional que está siendo ignorada como si no se hubiera aprobado", ha detallado.

Por ello, ha criticado la cortedad de miras de la ministra de sanidad, Carolina Darías, la cual parece estar dando todos los pasos para volver a una normalidad en la que el humo del tabaco vuelve a ocupar los espacios como si nada hubiera sucedido.

"Se está dejando pasar una oportunidad de oro. La población está muy sensibilizada, y los agravamientos del Covid19 por tabaquismo han mostrado a mucha gente la cara más oscura de las tabaqueras y están pidiendo que se proteja la salud. ¿A qué espera el Gobierno y los demás partidos políticos para avanzar los espacios sin humo?", ha recalcado la experta.