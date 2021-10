Nofumadores.org reclama medidas legales para proteger los domicilios del tabaco de los fumadores de bares y restaurantes

Archivo - Ambiente en las terrazas de los bares durante el primer día de la prohibición de realizarlo en la vía pública en Andalucía si no existe una distancia de dos metros de separación con otras personas para evitar contagios de Covid-19. En Málaga,(An

Archivo - Ambiente en las terrazas de los bares durante el primer día de la prohibición de realizarlo en la vía pública en Andalucía si no existe una distancia de dos metros de separación con otras personas para evitar contagios de Covid-19. En Málaga,(An - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización Nofumadores.org afirman que los españoles carecen de protección legal en el interior de su propia vivienda frente al humo del tabaco externo, tanto del procedente de vecinos que fuman, como del de terrazas de hostelería, y, por este motivo, apelando a la Constitución reclama al Gobierno "mecanismos de defensa legal para poner fin a esta agresión que convierte en un infierno la vida de decenas de miles de familias en España".

La organización afirma que recibe constantemente testimonios de ciudadanos que se ven impotentes ante la exposición del humo de tabaco dentro de su propio domicilio. "En ocasiones, la situación se vuelve dramática, rozando la agresión, la amenaza o, incluso, tener que abandonar la propia vivienda", señalan desde la plataforma que cuenta con el testimonio de 10 afectados de diferentes CCAA.

Entre los afectados está el testimonio de Patricia, vecina de una localidad catalana, gestante de 38 semanas. "Tengo un problema en el piso donde vivo: La cuidadora de la señora anciana del piso de abajo fuma más de 6 veces al día y el humo del tabaco llega a todo mi piso (esto es comedor, sala, cocina y habitación del bebé). He conversado con esta cuidadora pero no cambia de actitud y sigue fumando en el balcón", denuncia.

"En la planta donde vivimos hay un fumador, fuma en la cocina que está al lado de la puerta de casa, sale todo el olor al rellano y lo inunda de olor a tabaco, tabaco que tenemos que estar oliendo continuamente mi marido, mi hijo de 7 años y yo, que soy paciente oncológica y empeora mi salud", afirma Marta de Madrid, quien señala que, pese a los avisos del portero, el vecino no ha hecho caso.

Otra de las afectadas es Virginia que denuncia el humo del tabaco del bar que han abierto debajo de casa y que dispone de 2 mesas altas en la entrada para fumadores. "Cada vez que salgo a la terraza, si hay alguien fumando me viene todo el olor, es mucha la gente que se acaba concentrado, a lo largo del día, también los empleados salen a fumar por otra puerta que está justo debajo de mi terraza (somos el primero). Me preocupa en verano porque tengo 2 niñas pequeñas que salen a jugar a la terraza, también en la terraza es donde tendemos la ropa", afirma preocupada.

Ante estas y otra denuncias, su presidenta, Raquel Fernández Megina, exige la reforma de la ley actual "de forma que tengamos herramientas sencillas para defender, en el interior de los domicilios, a nuestras familias y a nuestros menores de la agresión del humo emitido por otras personas". La asociación denuncia que, a día de hoy, los cuerpos de seguridad del estado y la administración ignoran y se pasan de mano en mano un problema que no saben cómo atajar, cronificando el sufrimiento de las familias y la exposición de menores al humo en donde tenían que estar más protegidos, es decir, en sus propias casas.

"Para la Administración española se trata de un problema del que no se habla y, por tanto, no existe, pero no poder defenderte de la agresión de cancerígenos en tu casa ante un juzgado demuestra el poder de la élite tabaquera. Las estructuras de poder que nos dejan indefensos nos demuestran que vivimos en una tabacocracia", añade.