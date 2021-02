Nofumadores.org pide a Sanidad que prohíba fumar en todas las terrazas

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, ha enviado una petición a la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la línea de actuación que se venía desarrollando con el exministro de Sanidad, Salvador Illa Roca, en la cual le pide que prohíba fumar expresamente en todas las terrazas.

Además, le ha instado a que integre, "de una vez por todas", la lucha contra el tabaquismo en la gestión de la pandemia de la Covid-19, como así aconsejan las conclusiones del estudio más grande sobre síntomas del SARS-CoV-2, realizado sobre 2.4 millones de usuarios en el Reino Unido y las principales autoridades sanitarias.

Por ello, Nofumadores.org ha reclamado a Darias que dé los pasos necesarios para que España, como indica el anuncio de la Comisión Europea, sea capaz de crear generaciones libres de humo del tabaco para 2040. "Para ello tenemos que empujar todos desde ya con una política de EndGame o fin del tabaco y de la industria que lo produce", ha señalado Fernández Megina.

A su juicio, es "inconcebible" que haya autonomías que vayan a exigir mascarilla fpp2 en interiores mientras que no se prohíbe expresamente fumar y vapear en terrazas de hostelería o al caminar por la calle. "La lucha contra la Covid-19 no está exigiendo esfuerzos a los adictos al cigarrillo y otras formas de nicotina. Se trata, por tanto, de un privilegio injustificado, un ataque contra el art 43 de la CE que garantiza el derecho a la salud de todos los españoles y debería ser defendido desde la racionalidad y no desde el punto de vista de la rentabilidad las multinacionales tabaqueras, que cargan con 60.000 muertes de españoles al año", ha denunciado.

Además, ha calificado de "inaceptable" el hecho de que se estén exigiendo semana tras semana más sacrificios al conjunto de la sociedad, con más restricciones a las libertades de la mayoría de los ciudadanos, mientras que hay a un grupo de población, los fumadores y vapeadores, a los que "no solo se les permite quitar la mascarilla, sino que también se les permite fumar y vapear a dos metros de otra persona, una distancia que no evita el riesgo de contagio, ni para ellos mismos ni para la gente que les rodea, y que además, en la práctica no se respeta".

Por ello, Nofumadores.org ha preguntado cómo es posible que una persona pueda andar por la calle, fumando en plena pandemia, y con el número de contagios y fallecidos que existe hoy en día en pico de pandemia, y el Gobierno "no haya propuesto" en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) la prohibición de fumar y vapear en los espacios públicos.

"La política actual contra el tabaquismo en la gestión de pandemia de la Covid-19, es inexistente, a pesar de que muchos representantes de la sociedad civil y sanitaria le solicitaron en el mes de octubre a Illa adoptar medidas contundentes, para actuar contra un factor de contagio y empeoramiento de la enfermedad de la Covid-19. El número de fumadores se mantiene intacto y los estancos abiertos incluso cuando la incidencia por SARS-CoV-2 obliga a cerrar la hostelería", ha detallado Fernández Megina.

Finalmente, ha destacado la importancia de adoptar medidas para hacer seguros los establecimientos hosteleros, prohibiendo fumar en todas las comunidades autónomas, en vez de restringir su horario o realizar su cierre. "Es lamentable que se prefiera cerrar, a prohibir fumar en las terrazas", ha zanjado.