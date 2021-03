Nofumadores.org exige a Darias que explicite que fumar no es una excepción para quitarse la mascarilla

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización Nofumadores.org ha exigido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que explicite en la ley de 'nueva normalidad', publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su proceso de legislación en el Congreso y el Senado, que fumar no es una excepción para quitarse la mascarilla.

A través de un comunicado, la asociación estima que la ley, en cualquier caso, implica la prohibición de fumar en las calles y terrazas. La norma obliga a llevar mascarilla a todos los mayores de 6 años en la vía pública, incluso cuando se respeta la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.

La asociación exige al Gobierno que "mencione de forma explícita que los fumadores están sujetos a la misma norma". "Fumar no puede ser una excepción. Al ser esta ley nacional de rango superior y posterior a las medidas aprobadas en las CCAA, quedan automáticamente derogadas todas las disposiciones de igual rango o inferior, es decir, todas aquellas normas de las CCAA que permitían quitarse la mascarilla para fumar en la calle y en las terrazas de hostelería si existía una distancia interpersonal de más de dos metros", defienden.

"Si esta medida, una vez publicada en el BOE, permitiera fumar, sería una violación del artículo 14 de la Constitución, del principio de igualdad ante la ley. Además dejaría la nueva ley vacía de contenido, puesto que su objetivo es precisamente prevenir el contagio de la COVID-19 a través de aerosoles, y los estudios demuestran que el humo de tabaco puede transportar el virus hasta a 8 metros de distancia. Por ello animamos a los partidos políticos y a los perjudicados a acudir ante el Tribunal Constitucional y solicitar el amparo, pues un drogodependiente de la nicotina tendría un privilegio respecto a un niño de 7 años, y potencial impunidad para contagiar la enfermedad", ha reclamado la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina.

Para esta asociación, fumar no constituye una causa de "fuerza mayor ni una situación de necesidad", como explicita la ley. "Si el Gobierno español considera que el tabaquismo supone una alteración de conducta que haga inviable la utilización de mascarilla, debe prohibir que "los dependientes de la nicotina puedan fumar caminando por la calle", sostiene Fernández Megina.

Asimismo, indican que "carece de sentido" que el Gobierno refuerce las medidas de prevención con la publicación de esta ley que evita la transmisión por aerosoles y no prohíba fumar en la hostelería sin importar la distancia. "No es congruente que los hosteleros estén obligados a la desinfección compulsiva de las mesas, cuando los fomites no aparecen como una vía principal de contagio, y se permitan los aerosoles de los fumadores como hasta ahora cuando hay dos metros de distancia", sostiene Fernández Megina.