Nofumadores pide a Mónica García ser "valiente" para conseguir el fin del tabaco para la siguiente generación

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación Nofumadores ha instado a la Ministra de Sanidad, Mónica García, a ser "valiente y audaz" para conseguir "el fin del tabaco como producto de curso legal y la prohibición de la venta de cigarrillos para todos aquellos nacidos después de 2009".

La ONG aplaude la declaración de intenciones de la titular de Sanidad, en las que se compromete a sacar del cajón el Plan Integral de Tabaquismo. Sin embargo, resalta que los tres anteriores ministros designados por Sánchez no hicieron realidad las medidas de prevención del tabaquismo que anunciaron al tomar posesión de sus cargos.

En este sentido, Nofumadores advierte que, para llegar a ese punto, no será suficiente con "medidas cosméticas o a corto plazo", sino que "habrá que aplicar medidas de Final de Partida, conocidas como Tobacco Endgame para que las siguientes generaciones crezcan sin acceso ni a los cigarrillos ni a otros productos de nicotina".

PRECIO DE LA CAJETILLA

Nofumadores ha recordado que la Organización Mundial de la Salud señala la subida del precio como una de las medidas más efectivas para disminuir el número de fumadores y, sobre todo, para evitar la entrada al consumo de jóvenes. Según este organismo, un aumento de los precios del 10 por ciento se relaciona con un cinco por ciento de disminución del consumo.

Los precios de tabaco en España se encuentran entre los más bajos de toda Europa, con un precio medio de cinco euros por una cajetilla. Por ello, Nofumadores indica la necesidad de aumentar su tasa impositiva "drásticamente" hasta alcanzar los 10 euros que cuesta en Francia, país que, por otra parte, ya ha anunciado la subida a 13 euros en los próximos dos años. En Reino Unido la cajetilla cuesta en la actualidad 13 euros y ya se ha anunciado que la cajetilla pasará a costar 23 euros.

"Este tipo de subidas drásticas son imprescindibles para que se sepa que el gobierno va en serio contra el tabaquismo", ha añadido Fernández.

PROHIBIR FUMAR EN TODA LA HOSTELERÍA

La ONG se ha mostrado a favor de ampliar los espacios exteriores libres de humo. Para Nofumadores, esta medida amplía el derecho a los no fumadores a respirar un aire no contaminado por humo de tabaco y nicotina y al mismo tiempo ayuda a ese 70 por ciento de fumadores que quiere dejar de serlo mientras que desnormaliza el consumo y enseña a los más jóvenes que lo normal es no fumar.

"No será posible avanzar en la reducción del tabaquismo ni proteger a las nuevas generaciones sin declarar las terrazas de hostelería, espacio de socialización de los españoles, como lugares 100% libres de humos, así como otros emplazamientos señeros: estadios de fútbol, las playas, las piscinas, paradas de transporte público, universidades, etc", ha manifestado Fernández.

IMPEDIR QUE LOS ADOLESCENTES COMIENCEN A FUMAR Y VAPEAR

La ONG afirma que en España el primer contacto con el tabaco se tiene a los 13,9 años y casi la mitad de los adolescentes han probado los cigarrillos electrónicos. "Nuestro país presenta datos vergonzantes en cuanto al acceso de menores a cigarrillos y vapers. Cuando se compara la tasa de fumadores adolescentes en EEUU que está en un prácticamente residual 2 por ciento con el 30 por ciento de menores en nuestro país que fuman habitualmente, nos damos cuenta de que, a pesar de la prohibición formal de la venta a menores, no se hace ningún esfuerzo por hacerla cumplir", critica Nofumadores.

La ONG advierte de que existe una edad crítica para convertirse en adictos a la nicotina, ya que más del 90 por ciento de los fumadores lo son antes de cumplir los 18 y, por eso, considera que las medidas deben centrarse en impedir que la industria acceda a los menores españoles.

"El vapeo se ha convertido en la principal puerta de acceso de estos menores al consumo de tabaco y nicotina, por ello es imprescindible equiparar legalmente a los productos de nicotina con el tabaco tradicional desde un punto de vista fiscal, de espacios sin humo y de publicidad y patrocinio. Los productos de nicotina, a día de hoy, sólo tributan el 20 por ciento de IVA, lo que los pone al alcance del bolsillo de los más jóvenes", asegura Nofumadores.