Nofumadores insta a Sanidad a ampliar los espacios sin humo más allá de las recomendaciones de la UE

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nofumadores ha instado al Ministerio de Sanidad a ampliar los espacios sin humo más allá de las recomendaciones aprobadas este martes por el Consejo Europeo, que incluyen extender estos lugares a la hostelería, parques, piscinas, paradas de transporte público, eventos públicos y otros lugares al aire libre.

Así, la asociación Nofumadores ha emplazado a Sanidad a incluir el "mayor número" de espacios públicos y de uso comunitario al aire libre en la lista de espacio sin humo y sin aerosoles cuando realice la próxima modificación legislativa de la ley 28/2005 de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo, que está siendo revisada en la actualidad por el departamento dirigido por Mónica García.

No obstante, la presidenta de la asociación, Raquel Fernández Megina, ha señalado que es un "buen síntoma" que Europa apoye "por fin" los espacios sin humo y "especialmente importante" que haya incluido también en sus recomendaciones los aerosoles de los cigarrillos electrónicos.

En referencia a las recomendaciones europeas y a la revisión de la Ley del Tabaco en España, Fernández ha destacado que "estas normativas no solo protegen la salud de los no fumadores, sino que son claves para desnormalizar el consumo de tabaco y nicotina enseñando con el ejemplo a las nuevas generaciones que lo normal es no fumar ni vapear".

Nofumadores ha señalado asimismo que es consciente de que el Gobierno está recibiendo "fuertes presiones" para no sacar adelante la reforma de esta ley, pero se ha mostrado confiada en que las adopciones de la UE servirán para impulsar en España la prohibición de fumar y vapear en todas las terrazas de la hostelería, el principal espacio de ocio y socialización de los españoles.

"Romper el binomio tabaco y ocio es imprescindible para terminar con el tabaquismo en nuestra sociedad, la población apoya mayoritariamente este tipo de restricciones necesarias para proteger a la ciudadanía del humo cancerígeno del tabaco y la nicotina", ha precisado la presidenta de la asociación.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA EDADES

Por otra parte, Fernández ha calificado como "muy positivo" el descenso del consumo de tabaco en más de siete puntos porcentuales en los dos últimos años, que recoge la Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES, 2024) publicada esta semana por el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la asociación ha aseverado que el consumo en España sigue siendo "muy superior" a países como Reino Unido, EEUU, Australia, Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda.

A este respecto, Fernández ha subrayado que la industria tabacalera "lleva décadas frenando" la adopción de medidas contra el tabaco que habrían permitido a España alcanzar ya el nivel de estos países.

Además, la asociación ha calificado de "alarmante" que el consumo de cigarrillos electrónicos se concentre en la franja de edad de los más jóvenes. Sobre este asunto, EDADES refleja que el uso de los mismos en la población se ha duplicado desde 2022, pasando del 2,2 al 4,6 por ciento, algo que preocupa porque estos productos son una "puerta de entrada" al tabaco e incitan al consumo dual en quienes tratan de dejar de fumar.

Por ello, desde Nofumadores han instado a acelerar la adopción de medidas legislativas para abordar el auge de los cigarrillos electrónicos. "La solución al problema del tabaquismo no es pasar de una adicción a otra. Este es el momento de actuar con rapidez para evitar que las nuevas generaciones sean atrapadas por la industria en el consumo de nicotina", ha concluido Fernández Megina.