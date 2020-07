No es Sano dice que las conclusiones sobre política farmacéutica de la Comisión de Reconstrucción son "decepcionantes"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

No es Sano ha asegurado que las conclusiones sobre I+D de medicamentos y política farmacéutica de la Comisión de Reconstrucción, votadas este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados, son "decepcionantes".

En concreto, la organización ha aplaudido la supresión de los copagos, pero ha criticad la falta de medidas concretas que ayuden a contener el incremento del gasto farmacéutico de los últimos años debido, entre otras cosas, al continuo aumento de los precios de los fármacos más novedosos que suponen decenas de miles de euros (por paciente al año) a las arcas públicas.

El gasto farmacéutico de 2019 ascendió a 18.709 millones de euros, de los cuales 7.407 correspondían a gasto farmacéutico hospitalario. Solo en lo que respecta a esta partida, se gastaron 522 millones más que en 2018 y, si se revisan todas las series que publica el Ministerio de Sanidad desde 2014, se observa el ascenso continuado en estos últimos cinco años hasta los 2.293 millones.

"En términos de transparencia, el documento recoge algunos avances, pero reclamamos medidas que garanticen más información sobre los procesos por los que se aprueba y financian los fármacos en el sistema público de salud. A esto habría que añadir políticas y una legislación específica para los conflictos de interés, garantizando así la independencia en la toma de decisiones de este tipo", ha dicho la organización.

Asimismo, una de las lecciones que ha dejado esta pandemia es, a su juicio, lo necesario que es impulsar la producción pública de medicamentos y tecnologías sanitarias, un aspecto que el documento aprobado hoy solo contempla en el caso de las terapias avanzadas.

"Existen muchas fórmulas de producción pública, tanto de medicamentos y terapias como de vacunas, que podrían someterse a estudio como alternativa a las compañías privadas y que garantizarían el suministro de estos fármacos", ha apostillado la organización.

Por otro lado, ha lamentado que no se contemplen medidas que garanticen la financiación pública vaya a parar a proyectos con licencias abiertas, compartidas y no exclusivas, donde la propiedad intelectual no suponga una barrera en el acceso a los tratamientos que pudieran finalmente desarrollarse.

"Solo a través de un conocimiento compartido y accesible se pueden desarrollar medicamentos y vacunas para afrontar, por ejemplo, una pandemia mundial como la que estamos viviendo y trabajar de forma rápida evitando malgastar millones de euros procedentes de las arcas públicas", ha enfatizado, para subrayar la importancia de que la Administración Pública garantice que los resultados de la investigación realizada con fondos públicos estén disponibles y sean de acceso público a escala global.

Finalmente, y en el ámbito de ensayos clínicos, No es Sano ha lamentado que no se analice la participación en estos estudios de los hospitales y centros sanitarios públicos y reclama que se calcule la aportación pública, en forma de financiación directa, recursos humanos, servicios e infraestructuras, para poder conocer los costes reales que tienen para la Administración.