Neumólogos piden "valentía" para una nueva Ley Antitabaco que prohíba fumar en terrazas pese a las elecciones

El 30% de españoles fumaba en 2022, un número "muy superior al esperado"



MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la asociación Nofumadores.org y la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER) han pedido este martes "valentía" y "voluntad política" para sacar adelante una nueva Ley Antitabaco que, entre otras medidas, contemple la prohibición de fumar en terrazas o recintos deportivos.

En una jornada previa a la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora este miércoles 31 de mayo, y tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la legislatura terminará en julio ante la convocatoria de elecciones generales, estas organizaciones han reclamado que este período de "transición" no frene una regulación "más estricta" del tabaco.

"La coyuntura política y las nuevas elecciones nos sitúan en un periodo de transición, pero queremos reclamar a las autoridades la valentía sanitaria para afrontar un problema de salud de ámbito mundial que nos afecta especialmente", ha resaltado en rueda de prensa el presidente de SEPAR, Francisco García Río.

El experto ha instado a dejar un lado los tiempos electorales y hacer una "política de Estado" para aumentar las restricciones al tabaco. "Necesitamos voluntad política de legislar en este sentido. Pedimos que, cuanto antes, se saque una nueva versión de la Ley Antitabaco", ha insistido el presidente de los neumólogos.

La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, ha reconocido que "el ambiente político no es el más propicio", ya que "hasta que no haya un nuevo Gobierno no se va a retomar" ningún tipo de legislación más dura contra el tabaco. "Es un momento muy preocupante", ha admitido.

También ha criticado los cinco años de legislatura del PSOE, en el que "no han hecho nada". "Han sido una tomadura de pelo los dos años y medio de Carolina Darias. Estamos ante un futuro bastante incierto. Si la Ley era urgente hace cuatro años, ahora es apremiante", remachado.

Tanto SEPAR como Nofumadores.org han recordado que el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025, que el Gobierno se comprometió a publicar en esta legislatura, está "guardado en un cajón" pese a haber sido consensuado consensuado con las comunidades autónomas y las sociedades científicas en diciembre de 2021.

"REGULACIÓN MÁS ESTRICTA"

Este plan proponía, "antes del año 2023", incrementar los impuestos de los cigarrillos y sus derivados, aumentar los lugares libres de humo para que no se pueda fumar en los coches o fijar un empaquetado genérico en las cajetillas.

Por todo ello, y ante la no aprobación de este plan, estas entidades han apostado por una "regulación más estricta" para el consumo de tabaco en "terrazas, recintos deportivos y otros lugares", que provoque, al igual que las leyes de 2005 y 2010, una disminución de los fumadores en España.

Al respecto, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER), Mariano Pastor, ha calificado como "insuficientes" las restricciones actuales. "Las leyes de 2005 y 2010 supusieron un avance, al regular ciertos aspectos relacionados con la venta y prohibirlos en determinados espacios públicos. Pero los resultados no han sido suficientes", ha lamentado.

El representante de FENAER también ha apostado por hacer "permanentes" las restricciones que algunas autonomías adoptaron durante la pandemia de COVID-19, como la prohibición de fumar en terrazas o iniciativas como las playas sin humo.

HASTA UN 30% DE ESPAÑOLES FUMABA EN 2022

En este punto, las organizaciones han advertido de que entre un 20 y un 30 por ciento de los españoles eran fumadores en 2022, una cifra "muy superior a lo esperado", especialmente en comparación con países de nuestro entorno, según datos recogidos en una monografía publicada en la revista 'Prevención de Tabaquismo' y realizada por el Foro Autonómico de Tabaquismo, constituido por los representantes en tabaquismo de cada una de las sociedades autonómicas de Neumología.

El tabaco es una de las principales causas de enfermedades respiratorias en todo el mundo. La exposición a su humo aumenta el riesgo de padecer entre otras patologías la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la bronquitis crónica o el cáncer de pulmón. Según los datos del Ministerio de Sanidad, el tabaco causa alrededor de 60.000 muertes al año en España, lo que equivale a aproximadamente 164 muertes al día.

Igualmente, el presidente de los neumólogos ha defendido "proteger a los no fumadores". "Hasta 750 personas cada año en España fallecen por exposición ambiental al tabaco, principalmente por cáncer de pulmón e infarto de miocardio. Suponen hasta un 2 por ciento de las muertes por estas dos causas", ha asegurado.

INICIATIVA EUROPEA PARA ERRADICAR EL TABAQUISMO EN 2030

Por otra parte, el coordinador del área de Tabaquismo de SEPAR, Carlos Rábade, también ha advertido de que se están abandonando cultivos tradicionales por tabaco, sobre todo en países menos desarrollados. "Esto tiene importantes efectos en estas regiones, empobreciendo todavía más a estos países y con un importante impacto ambiental por la deforestación que se está llevando a cabo", ha apuntado.

La presidenta de Nofumadores.org ha destacado la necesidad de platear una estrategia a nivel nacional y europeo para conseguir que la tasa de fumadores se sitúe por debajo del 5 por ciento, lo que, a su juicio, "pasa por evitar la entrada al consumo de las nuevas generaciones mediante una abolición progresiva de la venta de tabaco y nicotina".

En ese sentido, ha expuesto la iniciativa ciudadana europea (ECI), que recoge firmas en la web de la Comisión Europea a través del enlace Nofumadores.org/firma, para conseguir un entorno libre de colillas y la primera generación libre de tabaco, con el objetivo de lograr erradicar de aquí a 2030 la pandemia del tabaquismo.