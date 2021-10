Neumólogos y pacientes respiratorios piden a Sanidad la financiación de tratamientos sustitutivos con nicotina

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER) piden al Ministerio de Sanidad que financie los tratamientos sustitutivos con nicotina (parches, chicles, comprimidos o spray bucal), ante la falta de vareniclina y bupropion, los dos medicamentos que ayudan a dejar de fumar y que están cubiertos por la financiación pública del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Tal y como recuerdan, la vareniclina ha sido retirada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) tras detectarse una impureza, consistente en niveles más altos de lo normal de N-nitrosovareniclina, un tipo de sustancias, las nitrosaminas, que la Organización Mundial de la Salud considera potencialmente cancerígenas.

No obstante, las autoridades sanitarias han informado de que estas sustancias están presentes en cantidades muy pequeñas en la vareniclina y que, por tanto, no suponen un riesgo para la salud de los pacientes. Por tanto, se está a la espera de que la administración de este fármaco se reactive por completo, pero, por el momento, no está disponible. El otro medicamento disponible en España para ayudar a los fumadores a abandonar el tabaquismo es el bupropion, que tiene problemas de desabastecimiento en algunas partes del país.

Así las cosas, SEPAR y FENAER consideran que esta situación no puede implicar que los fumadores que desean dejar de fumar no tengan acceso a las terapias para ayudarles a conseguirlo, a cargo del SNS. Por ello, consideran que la cantidad que se estaba destinando a financiar la vareniclina y el bupropion debe destinarse a financiar otros tratamientos del tabaquismo que hayan demostrado ser eficaces y seguros.

La terapia sustitutiva con nicotina, en cualquiera de sus formas (chicles, parches, comprimidos y spray bucal) ha demostrado ser un tratamiento que duplica las posibilidades de éxito en un intento

por dejar de fumar, en comparación con placebo y que, además, son tratamientos seguros, con escasas contraindicaciones y que no producen efectos adversos significativos.

"Los fumadores que quieran dejar de fumar en el momento actual es España están desprotegidos, por ello, pedimos al Ministerio que ponga en marcha los mecanismos necesarios para subvencionar la terapia sustitutiva con nicotina a aquellos fumadores que quieran hacer un intento serio de abandono del consumo de tabaco", explica el presidente de FENAER, Mariano Pastor.

"Como neumólogos, creemos que la lucha contra el tabaquismo es crucial y un problema de salud pública que hay que combatir de forma contundente", expresa el doctor Carlos A. Jiménez-Ruiz, presidente de SEPAR. "Las incidencias en el suministro de cualquier terapia destinada a conseguir esta finalidad no pueden dejar desatendidos a los pacientes fumadores que desean hacer un serio intento por dejar de fumar y que, para conseguirlo, necesitan tratamiento", ha proseguido.

"No podemos abandonar a los fumadores, y menos en una situaciónde pandemia, como la que estamos viviendo, por una enfermedad respiratoria que es especialmente grave en personas que consumen tabaco. El SNS debe velar por la protección de los fumadores y si los tratamientos que se financian por ley están inoperantes, debe facilitar la subvención de otros que sean eficaces y seguros", destaca.