Los neumólogos aplauden que se prohíba fumar para prevenir la diseminación del COVID-19

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), Carlos A. Jiménez Ruiz, ha aplaudido la medida tomada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para prohibir fumar en espacios abiertos y vía pública si no se pueden respetar las distancias de seguridad de dos metros.

"Nos parece una medida positiva para prevenir el contagio y la diseminación del coronavirus. Nos parece que es acertada", ha celebrado en declaraciones a Europa Press, recordando que, al fumar, "es mayor la carga viral que los fumadores pueden expulsar".

Jiménez Ruiz recuerda que SEPAR lleva reclamando esta medida de principios de mayo: "Hubiera sido bueno tomarla antes pero si se ha tomado y, además, de manera consensuada, es una cosa que hay que dar la bienvenida. Nos parece muy acertado que haya sido hablado con todas las CCAA, lideradas por Sanidad. Es una cosa muy positiva".

A nivel general, también ha valorado positivamente que la mayoría de las medidas "van encaminadas directamente a la prevención del contagio entre los jóvenes, un colectivo que está siendo especialmente afectado en las últimas semanas".

Pese a esta celebración de las medidas, ha recalcado que resulta "fundamental" que ahora se implanten unos mecanismos para "controlar la implementación de las medidas y su cumplimiento". "Si se dicen estas medidas y no se acompañan de vigilancia estamos haciendo un 'brindis al sol'", ha resaltado.

Por último, ha insistido en que esta medida, pese a ser buena, "no es suficiente para proteger la salud de los no fumadores frente al aire contaminado del tabaco". "La mejor manera de proteger la salud de los no fumadores de las sustancias tóxicas del tabaco es la prohibición de fumar frente a sujetos no fumadores", ha reivindicado.