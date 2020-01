Nekane Murga muestra a Illa su disposición a "colaborar de forma constructiva" desde el "respeto" a las competencias

Publicado 22/01/2020 10:47:20 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del País Vasco, Nekane Murga, ha mostrado, durante su participación en los Desayunos Socio-Sanitarios de Europa Press, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, la disposición de su departamento a "colaborar de forma constructiva y participativa", pero "siempre" desde el "respeto" a sus competencias.

Así, ha informado de que el propio ministro se comunicó con ella al poco de tomar posesión del cargo, una conversación que, según ha asegurado Murga, fue "muy cordial" y en la que le transmitió el interés del Gobierno del País Vasco en "colaborar y participar" en todo aquello que pueda ser "bueno" para la salud de la población.

Al mismo tiempo, Murga ha mostrado su deseo en que en esta legislatura se alcance un pacto de Estado por la Sanidad. "Soy positiva y confío en que se pueda alcanzar para hacer que la sanidad sea mejor. No obstante, debe ser consensuado y corresponde al Consejo Interterritorial plantearlo y valorarlo", ha argumentado.

Por otra parte, y preguntada por el nuevo tipo de coronavirus que se está extendiendo en China, donde ha provocado la muerte a nueve personas y afectado a centenares también en Corea y Taiwán, con un caso confirmado ya en Estados Unidos, Murga ha llamado a la tranquilidad asegurando que "estamos preparando" y que no hay que generar alerta, porque los expertos tanto nacionales como internacionales están trabajando. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene este mismo miércoles una reunión para tratar este asunto.

Respecto a la financiación de los medicamentos para dejar de fumar, la consejera de Sanidad del País Vasco ha mostrado su apoyo a esta medida impulsada por la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, asegurando que son coste-eficaces porque pueden ayudar a prevenir las principales enfermedades relacionadas con el tabaquismo como, por ejemplo, el cáncer.

Además, ha avisado de que hay evidencia científica de que los cigarrillos electrónicos generan patologías y que, incluso, ya hay casos de personas que han fallecido por este consumo, por lo que se ha mostrado partidaria de equipararlos con el tabaco tradicional porque daña la salud.

En relación a la propuesta del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de imponer un impuesto a la comida basura, Murga ha destacado la necesidad de valorar las medidas que repercuten en la población a medio y largo plazo y ha comentado que, a su juicio, las medias "positivas y de incentivación" tienen "más valor" que aquellas impositivas.

Finalmente, ha rechazado el uso de las pseudoterapias, comentando que en el País Vasco lo que "no tiene beneficio" no se incorpora en la cartera de servicios y destacado la importancia de informar a la población que quiera a acudir a estos tratamientos que no tienen evidencia científica y que "no es segura" su eficacia.

470444.1.260.149.20200122104720