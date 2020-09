Navarra supera por primera vez los 400 casos de Covid-19 en un día

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra registró el martes 425 casos nuevos de Covid-19, superando por primera vez la cifra de 400 y marcando un nuevo máximo en la cifra de contagios, según los datos que ha ofrecido en rueda de prensa la consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, que ha reconocido que "no son datos nada buenos".

Además, el martes hubo un fallecimiento y la ocupación de la red hospitalaria es ya de 221 personas con Covid-19, 25 de ellas en la UCI.

Navarra es la segunda Comunidad Autónoma que registra una incidencia acumulada mayor en 7 y 14 días, aunque también es la comunidad que más pruebas de PCR por 1.000 habitantes realiza. En concreto, el martes se realizaron 3.441 pruebas PCR, la cifra más alta que ha realizado la Comunidad foral en un día.

La consejera ha afirmado que los datos "no comprometen la respuesta del sistema sanitario navarro, pero sí pueden condicionarlo" y son "preocupantes", por lo que ha afirmado que "hay que rebajarlos antes de meternos en la temporada invernal".

En todo caso, Induráin ha afirmado que los datos reflejan que "hay una tendencia estable en el sentido de que se sigue manteniendo un equilibrio entre las medidas de contención y la actuación de la sociedad y la expansión del virus".

No obstante, ha dicho que se trata de "un equilibrio que es frágil y cada vez se sitúa en cifras más altas de casos diarios". "Hemos pasado de un centenar a mitades de verano a superar los 300 últimamente, lo que aunque no compromete la respuesta del sistema sanitario navarro, sí que puede condicionarlo, y en esta fase nuestro objetivo es tratar de inflexionar el número de contagios para recuperar al máximo la actividad sanitaria ordinaria, es decir, compaginar la actividad Covid y no Covid".