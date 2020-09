Navarra alcanza por primera vez los 421 casos en un día y registra un nuevo fallecimiento

La red sanitaria integrada de Navarra acoge a 222 pacientes, con una ocupación estable en la UCI de 25 personas ingresadas

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra detectó este martes 421 nuevos casos de infección por Covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.441 pruebas PCR (el día que más pruebas se han hecho), con un 12,2% de positivos, en una jornada en la que se registró el fallecimiento de un hombre de 67 años.

La red sanitaria integrada de Navarra acoge, tras el balance de altas y bajas, a 222 pacientes en los diferentes centros hospitalarios y modalidades, con una ocupación estable en la UCI de 25 personas ingresadas.

Desde la perspectiva geográfica, Pamplona y Comarca registraron el 55% de los positivos, seguidas del Área de Tudela, con el 19% y el Área de Estella, con el 6% de los casos. El resto de positivos (20%) se reparten por otras zonas de Navarra, ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.

En cuanto a las franjas de edad, en la jornada de ayer el grupo mayoritario fue el de 45 a 59 años, con un 25%; seguido por el de 15 a 29 y 30 a 44, ambos con un 22%; a continuación, el grupo de menores de 14 años con un 17%. Finalmente, el grupo entre 60 y 75 años, con un 11%, y mayores de 75 años, con un 3%. La edad media de los nuevos casos baja a los 37,2 años. En cuanto al género, el 48% son mujeres y un 52%, hombres.

Desde el punto de vista epidemiológico, este martes se produjeron en Navarra 22 nuevas hospitalizaciones por Covid-19, ninguno en la UCI, como causa principal de ingreso.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, hay 222 personas ingresadas con Covid-19, catorce más que ayer. Se incluyen aquí todos los pacientes hospitalizados en la red sanitaria integrada, en los centros públicos y privados. Por modalidades, 25 se encuentran en puestos UCI y 33 en hospitalización domiciliaria. Los 164 pacientes restantes están en planta. Todas estas personas dieron positivo en una prueba PCR, sea esta infección o no el motivo de su ingreso hospitalario, y ocupan espacios Covid-19.

Navarra es la comunidad que más PCR realiza en relación a su población, con una tasa de 2.940 PCR por 100.000 habitantes, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, y es la segunda comunidad en incidencia global en los últimos 14 y 7 días, con tasas de 622 y 310 por 100.000 habitantes, respectivamente.

Durante esta última semana, el Ministerio de Sanidad cifra la ocupación de camas Covid-19 en un 9,5%, ocupando la octava posición en esta estadística oficial.

Respecto a los profesionales sanitarios del Sistema Público de Salud afectadas por Covid-19, según informa el Servicio Navarro de Salud, en la actualidad hay 91, y en la última semana se han producido 36 nuevos contagios.

En cuanto a la incidencia acumulada de infecciones por el virus, si se suman los casos de ayer se sitúa en 15.876 personas y el número total de fallecimientos es de 563, con un índice de letalidad del 0,2%.

INFORME DE LA ÚLTIMA SEMANA

El último informe epidemiológico del ISPLN, correspondiente a la semana del 14 al 20 de septiembre, muestra para Navarra una tasa de casos confirmados por PCR de 303 por 100.000 habitantes, similar a la de la semana anterior.

El 64% de los nuevos casos fueron asintomáticos y el 58% contactos de otros casos confirmados. En el 35% de los casos la transmisión ocurrió en el domicilio y otros muchos casos ocurrieron en el contexto de reuniones familiares y de amigos. El ámbito laboral y escolar se asoció con el 7% de los contagios.

Los menores de 5 años han dado lugar al 4% de los casos confirmados y el conjunto de menores de 15 años, al 15%. En esta última semana, el 51% de menores de 5 años y el 59% de entre 5 y 14 años habían adquirido la infección en el ámbito domiciliario, frente al 12% y 8% del ámbito escolar.

En lo que se refiere a la distribución de los casos por grupos de edad, han disminuido los casos en los grupos de edad menores de 35 años y han aumentado los mayores de esta edad. Así, el grupo de mayores de 65 años ha pasado del 10 al 14% de los casos.

La incidencia ha descendido ligeramente en el Área de Tudela, aunque sigue teniendo la tasa más alta (400 por 100.000 habitantes) y se ha mantenido con pocos cambios en las de Pamplona (272 casos por 100.000) y Estella (221 casos por 100.000 habitantes) con lo que se han reducido las diferencias geográficas.

Por otra parte, sigue aumentando el número de ingresos hospitalarios por Covid-19. Entre el 14 y el 20 de septiembre, 125 casos necesitaron ingresos hospitalarios, frente a los 105 de la semana anterior. Además, se han producido 13 ingresos en la UCI (6 la semana anterior), y nueve defunciones atribuibles a Covid-19.

DATOS "PREOCUPANTES"

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, la consejera de Salud, Santos Induráin, ha afirmado que los datos "no comprometen la respuesta del sistema sanitario navarro, pero sí pueden condicionarlo" y son "preocupantes", por lo que ha afirmado que "hay que rebajarlos antes de meternos en la temporada invernal".

En todo caso, Induráin ha afirmado que los datos reflejan que "hay una tendencia estable en el sentido de que se sigue manteniendo un equilibrio entre las medidas de contención y la actuación de la sociedad y la expansión del virus".

No obstante, ha dicho que se trata de "un equilibrio que es frágil y cada vez se sitúa en cifras más altas de casos diarios". "Hemos pasado de un centenar a mitades de verano a superar los 300 últimamente, lo que aunque no compromete la respuesta del sistema sanitario navarro, sí que puede condicionarlo, y en esta fase nuestro objetivo es tratar de inflexionar el número de contagios para recuperar al máximo la actividad sanitaria ordinaria, es decir, compaginar la actividad Covid y no Covid".