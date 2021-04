Murcia retrasa el inicio del toque de queda a la medianoche y amplía el aforo permitido en bodas y comuniones

Archivo - Un camarero en la terraza de un bar de Alcantarilla, a 10 de febrero de 2021. - EDU BOTELLA - Archivo

López Miras emplaza a Sánchez a convocar una conferencia de presidentes para ver qué sucederá tras suspender el estado de alarma

MURCIA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha acordado retrasar el inicio del toque de queda, que quedará establecido desde la medianoche hasta las 6.00 horas, y ha ampliado el aforo permitido en bodas, bautizos y comuniones hasta a 100 personas en exteriores, siempre sentados en mesas como máximo de seis comensales, con un plan de contingencia del establecimiento y un responsable de su cumplimiento.

Así lo ha hecho saber el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, quien ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras presidir la reunión del Comité de Seguimiento Covid-19.

Tras analizar las medidas a tomar ante la evolución de la situación epidemiológica, López Miras ha lanzado un mensaje de "enorme agradecimiento" a toda la población de la Región por el "esfuerzo y el sacrificio de no haber podido llevar una vida normal".

En especial, ha transmitido su agradecimiento a técnicos, a sanitarios y a todos los que han luchado en primera línea contra la enfermedad. "Ahora vemos que es posible ir dejado atrás los tiempos más difíciles con prudencia, poco a poco, sin creer que está todos solucionado, porque no lo está", ha aseverado.

"No me escucharán decir que salimos más fuertes o que hemos ganado al virus: hemos perdido a 1.591 de los nuestros, que no podemos reducir a una simple cifra, y a los que siempre recordaremos y honraremos" ha destacado.

Con todo, ha manifestado que hay "motivos para la esperanza" y, por ejemplo, ha recordado que Murcia se ha convertido en la primera comunidad de España en entrar en la nueva normalidad según el Ministerio de Sanidad. Esto significa, añade, que "nos situamos en cabeza en la lucha contra el coronavirus" y que la Región obtiene los mejores resultados en ocho parámetros.

"Esto no quiere decir que esta pesadilla haya terminado, sino que las medidas están dando sus frutos gracias al esfuerzo de los murcianos", según López Miras, quien ha destacado que, por primera vez en mucho tiempo, "ninguno de los municipios está en riesgo extremo o muy alto".

"No me puedo olvidar del sector de la hostelería, por eso, en cuanto podemos y vemos que la situación lo permite, tratamos de flexibilizar las restricciones", según el presidente de la Comunidad, quien ha señalado que es necesario que la economía y el empleo vuelvan a crecer.

"Entendemos que ahora muchos querrían que desaparezcan las medidas de prevención; nada sería más popular y más fácil, pero hacerlo sería temerario e irresponsable porque mientras no avancemos en la vacunación hacia la inmunidad de grupo corremos el riesgo de dar un paso atrás", según López Miras, quien ha avanzado que se seguirán relajando las restricciones si los datos sigue siendo positivos.

Con todo, el presidente murciano ha mostrado su preocupación por la situación que se avecina a partir del 9 de mayo, cuando el Gobierno central suspenda el estado de alarma. "El mismo Gobierno central que consideró hace unos meses que esas medidas solo se podían conseguir desde un estado de alarma, ahora dice lo contrario", ha lamentado.

Por ello, durante su intervención, López Miras también ha emplazado a Pedro Sánchez a convocar una conferencia de presidentes autonómicos para ver qué sucederá tras la suspensión del estado de alarma el 9 de mayo.

