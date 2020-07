Murcia no descarta que Lorca y Mazarrón vuelvan a la fase 1 si no mejora la situación en 48 horas

La Región registra 44 positivos más en las últimas 24 horas y la cifra de activos asciende a 459

MURCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Salud, Manuel Villegas, no ha descartado que Lorca y Mazarrón vuelvan a la fase 1 flexibilizada, si en un plazo de 48 horas la evolución de casos de Covid-19 en estos municipios no mejora. También preocupa, ha señalado, el barrio de San Andrés en la capital murciana y la pedanía de Beniaján.

En este sentido, el consejero ha señalado que las zonas que ahora mismo está siendo vigilada su evolución son Lorca con 16 casos, y Mazarrón con 19; sin olvidar el barrio de San Andrés en la capital murciana y la pedanía de Beniaján, ya que en el municipio de Murcia hay 70 casos activos en la última semana.

Por ello, van a hacer más pruebas PCR en estas zonas y si en las próximas 48 horas la situación empeora, la Comunidad tiene encima de la mesa las mismas medida que se han tomado en Totana.

Villegas ha señalado que los casos de Lorca y Mazarrón podrían tener relación con el brote de Totana. Lo que ha ocurrido es que las personas contagiadas han contagiado a sus familias, a sus mayores e hijos.

Pero que, aunque todo empezó con el brote inicial y se expandió con los casos de ocio nocturno, lo cierto es que con casi 500 casos ya no es tan importante el origen, sino "trabajar con los municipios para contenerlos, porque ya se da contagio comunitario en toda la Región, pero especialmente en esas zonas", por lo que hay que enfocarlo como un problema en un municipio determinado.

El consejero no oculta su preocupación por que el pasado domingo se empezaron a detectar contagios en personas mayores de 70 años, de hecho un 20 por ciento de los contagios registrados el domingo se dieron en personas mayores, algo "especialmente preocupante, ya que son los más vulnerables" y se prevé que su estado de salud pueda empeorar en los próximos días.

Por ello ha insistido en que se tiene que cumplir las medidas de seguridad, ya que los contagios se están produciendo porque no se están cumpliendo. "Si alguien está contagiado y se cumplen medidas de seguridad no va a contagiar a nadie", ha recalcado el consejero, quien ha criticado que "no se está haciendo bien las cosas: o no utilizamos bien las mascarillas, o no nos lavamos adecuadamente las manos".

Además, ha querido hacer hincapié en la protección de nuestros familiares. "Si estamos con alguien que no es de nuestro entorno familiar y no cumplimos las medidas de seguridad podemos contagiarnos y contagiar nuestro entorno familiar, que es lo que está pasando".

"Tenemos que saber con quién nos quitamos la mascarilla y qué supone para nuestras familias", al tiempo que ha recordado que los contagios se están dando más en sitios cerrados y con poca ventilación.

De igual forma, ha recordado que si han estado en contacto con un positivo o en una situación de riesgo hay que llamar a su médico y guardar cuarentena aunque no se tenga síntomas, ya que el 60 por ciento de los contagios se producen con personas sin síntomas o síntomas muy leves.

En relación al brote de hace unas semanas en Cieza, el consejero ha señalado que no fue un brote como tal, "fue una persona que vino de Andalucía probablemente contagiada, ya que empezó a presentar síntomas al día siguiente de llegar a la Región, y aquí contagió a siete personas de su entorno familiar".

UNAS 44 PERSONAS ACTIVAS MÁS

El número de afectados total desde el inicio del brote de esta pandemia asciende a 3.898 personas, de los que 2.192 han sido acreditados mediante PCR; con lo que el número de casos activos asciende a 459 personas (44 más que el día anterior), de las que 25 se encuentran ingresadas en centros hospitalarios (seis más), dos de ellas en cuidados intensivos.

El resto, 434 personas, permanecen en aislamiento domiciliario y hay 1.587 personas curadas. Además, el número de pruebas realizadas sigue creciendo, en concreto ya se han realizado 89.667 pruebas PCR. Sólo en Totana, se han llevado a cabo en los últimos días 700 pruebas PCR para detectar Covid 19.

Desde el Servicio de Epidemiología y Atención Primaria ya se realiza seguimiento diario a 3.200 contactos estrechos de positivos, lo que significa unos nueve contactos por cada caso positivo confirmado.

Con respecto a los brotes, el número de casos relacionados con el

brote de Totana suma 108 positivos el brote de Atalayas alcanza ya los 82 casos y en relación a los migrantes que llegaron en pateras han dado resultado PCR positiva 14 personas hasta ayer. El resto de casos se encuentran en estudio actualmente.