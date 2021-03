Murcia limita las reuniones privadas solo a convivientes

Solo el municipio de Librilla sigue en situación de riesgo extremo y el SMS realiza un cribado en Torre Pacheco por la aparición de brotes

MURCIA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité técnico de Seguimiento del Covid-19 en la Región de Murcia ha acordado limitar las reuniones en los espacios privados, es decir, en los propios domicilios, solo a los convivientes "con el fin de evitar brotes y picos de contagio, tal y como sucedió con los encuentros de Navidad".

Así lo ha hecho saber el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien ha recordado que, con motivo del Día del Padre, hay una tradición muy arraigada de comer y celebrar en familia, pero ha advertido que "debemos ser más conscientes que nunca de que estas reuniones son el principal foco de contagio y que de nosotros depende que no haya una cuarta ola".

"Hay que seguir cumpliendo las normas, y no podemos relajarnos", según Pedreño, quien ha subrayado que continúa "la tendencia a la baja, una semana más, en el número de contagios". Así, la tasa media de contagios se ha reducido esta semana un 10% con respecto a la semana anterior, situándose como una de las más bajas a nivel nacional tanto en el acumulado de 14 días (68,7 casos por cada 100.000 habitantes) como en 7 días (31,6 casos por cada 100.000 habitantes).

El índice reproductivo se sitúa en 0,91, por lo que hay muy pocos contagios. "Llegar a niveles muy bajos, si nos relajamos, puede representar un punto de inflexión que nos haga aumentar los contagios", según Pedreño, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid, Jaime Pérez.

El consejero ha recordado que el pasado jueves se hizo pública la orden ministerial con las órdenes contenidas en el plan de consenso de todas las comunidades autónomas para afrontar las próximas fiestas, basadas en el principio de "cautela y prudencia".

El Comité Covid ha analizado las propuestas de esta orden de obligado cumplimiento para la Región, según Pedreño, quien recuerda que la Región votó a favor de un plan que "evitara 17 modelos distintos y sus consecuencias" tal y como había reclamado. "No podemos olvidar lo que pasó en las últimas navidades y no podemos volver a caer en el optimismo que reflejan las cifras en la Región", ha señalado.

En este sentido, ha señalado que los resultados del Instituto Carlos III de Madrid reflejan que la Región ya cuenta con 205 casos de la variante británica del virus, y Salud sospecha que esta cepa ya representa un 50% de los contagios en la Comunidad --aunque no se destaca ninguna área de salud con más casos--. Además, recuerda que se detectaron dos casos de la variante sudafricana y se continúa con el estudio de los familiares y de los contactos estrechos.

ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS

"Estamos en un escenario que puede tornarse complicado por los días festivos que vienen", según Pedreño. Atendiendo a las propuestas de los expertos en Salud y a la orden ministerial que rige las actuaciones coordinadas, el Comité Covid ha adoptado esta serie de medidas de cara a las próximas fechas que entrarán en vigor desde el 17 de marzo hasta el 9 de abril. No obstante, el supuesto de que la incidencia se incremente, ha señalado que se tomarán medidas más restrictivas de cara a paliar las consecuencias.

En este sentido, el Comité de Seguimiento del Covid ha acordado mantener el cierre perimetral en toda la Región, según Pedreño, quien ha mostrado su preocupación por el control del mismo por parte de las autonomías, por lo que ha solicitado al Ministerio de Sanidad un dispositivo especial que asegure su cumplimiento "no solo por carreteras, sino también en aeropuertos y puertos". Ha aclarado que "no estamos diciendo que no venga gente de fuera, sino que se les controle".

En segundo lugar, ha anunciado que se mantiene el toque de queda en toda la Región desde las 22.00 hasta las 6.00 horas para la población en general. Además, el Comité Covid ha prohibido estos días la celebración de actos masivos que impliquen la concentración y aglomeración de personas.

Al ser preguntado por imágenes como la del acto celebrado por Vox en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia, Pedreño ha reconocido que le pilló "por sorpresa, al igual que a la delegación del Gobierno, que tampoco tomó ninguna actitud". Asimismo, ha recordado que "recae sobre la Delegación tomar medidas sobre las manifestaciones".

La Región sigue en fase 1 y, según los datos de la última semana epidemiológica, solo continuará en riesgo extremo el municipio de Librilla debido a un incremento "exponencial" de la incidencia aunque parece que está localizado en ciertos brotes. Por ello, en este municipio se establece la restricción de movilidad y la suspensión del interior de la hostelería. Asimismo, el SMS ha hecho un cribado sobre 345 personas para controlar el brote y conocer con exactitud lo que puede estar pasando, aunque la situación está, en principio, "controlada".

Asimismo, solo un municipio sigue una semana más en un nivel de alerta muy alto, San Pedro del Pinatar. En un nivel de alerta medio-alto seguirán 11 municipios: Caravaca de la Cruz, Puerto Lumbreras (que sale del nivel extremo), Torre Pacheco, Cieza, Ricote, Ceutí, Blanca, Alhama de Murcia, Abarán, San Javier y Archena. Los 32 municipios restantes están en nivel de alerta bajo.

Asimismo, la Consejería de Salud ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Torre Pacheco para hacer un estudio en el municipio junto con Salud Pública y el Servicio Murciano de Salud, debido a que se ha detectado un importante repunte de casos en varias zonas localizadas del municipio.

"Parece que hay unos brotes localizados, pero tampoco se tiene constancia exacta de dónde están y cuáles son", ha señalado. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha pedido a los habitantes de Torre Pacheco que llamen al '900-121212' ante cualquier síntoma o sospecha de contagio.

Una semana más, ha anunciado que sigue vigente la restricción del interior de la restauración y hostelería con un aforo máximo del 30%, manteniendo la prohibición del consumo en la barra y aumentando la ocupación de las mesas a un máximo de cuatro personas salvo convivientes. Todo ello, a excepción del municipio con un nivel de alerta extremo (donde está prohibido).

Por lo que respecta a las terrazas y exteriores, en fase 1 se permite ya el 100% de aforo en toda la Región y una ocupación máxima de 4 no convivientes por mesa. Estas medidas entrarán en vigor para los municipios este miércoles mediante su publicación en el BORM.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Por otro lado, Pedreño ha corroborado que ya están en marcha seis puntos de vacunación masiva, en Cartagena, Lorca, Murcia, Cieza, Caravaca de la Cruz y Yecla. En concreto, este pasado fin de semana se vacunó a 4.000 docentes en el Pabellón de Deportes de Murcia; a 1.400 en el Pabellón Cabezo Beaza de Cartagena; a 3.300 en Lorca; a 272 en Cieza; 800 en la Feria del Mueble de Yecla; y 1.148 en Caravaca. Durante esta semana se vacunarán a 8.000 docentes más con la primera dosis de AstraZeneca.

A los puntos de vacunación masiva se suman los 57 centros de salud en los que se está llevando a cabo la campaña. Además, esta semana se van a distribuir 10.500 dosis de la fórmula de Pfizer que van destinadas a los mayores de 80 años y grandes dependientes. Según los últimos datos del servicio de vacunación, la Región registró 178.526 vacunas administradas y, de ellas, 58.042 segundas dosis.

Si se cumplen las previsiones de llegada de dosis, la Consejería mantiene empezar en la segunda semana de abril la vacunación de la población entre 70 y 79 años.

Finalmente, Pérez ha señalado que está prevista la llegada de vacunas de Janssen en abril, pero todavía no hay un compromiso del Ministerio del número de vacunas que llegarán.