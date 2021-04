MSF pide a la India apoye la anulación de las patentes de la bedaquilina y la delamanida para la tuberculosis

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Bombai dictaminará en unos días si emite "licencias obligatorias" para la bedaquilina y la delamanida necesaria para luchar contra la tuberculosis. Médicos Sin Fronteras, que apoya a los dos supervivientes de tuberculosis (TB) y por grupos de activistas que han interpuesto la denuncia, espera que India apoye anular las patentes de dos medicamentos que resultan clave en la lucha contra la enfermedad.

Si el Gobierno del país se muestra dispuesto a emitir las "licencias obligatorias" para la bedaquilina y la delamanida, el acceso a estos medicamentos por parte de las personas con tuberculosis resistente (DR), multi resistente (MDR) y extremadamente resistente a los medicamentos (XDR) en India aumentaría exponencialmente, lo cual salvaría miles de vidas cada año.

MSF insta al Gobierno del país a que dé un paso al frente y permita que los fabricantes de genéricos indios establezcan una competencia entre ellos, "ya que esto acabaría traduciéndose en una mayor producción de estos medicamentos para el sistema de salud pública del país y en una importante bajada de precios".

La bedaquilina y la delamanida son parte de los regímenes de tratamiento totalmente orales recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las formas resistentes de tuberculosis. Se trata de medicamentos más seguros, más efectivos y más fáciles de tomar que los medicamentos más antiguos y tóxicos, principalmente que los medicamentos inyectables, que pueden causar gravísimos efectos secundarios, como sordera y psicosis.

"Cuando me diagnosticaron TB-XDR en 2013, comencé un largo y doloroso calvario en el que fui tratada con una serie de medicamentos que me provocaron terribles efectos secundarios, que no me curaron y que me hicieron perder un pulmón", afirma Meera Yadav, una de las dos demandantes.

"Después de varios años sufriendo y sin curarme, pude acceder a los medicamentos más nuevos para la tuberculosis. Me salvaron la vida y me hicieron sentir un rayo de esperanza. No quiero que nadie más tenga que pasar por esta angustiosa experiencia; cualquier persona con tuberculosis debería tener acceso inmediato a estos medicamentos que salvan vidas", añade.

Tanto la bedaquilina como la delamanida están patentadas en India hasta 2023, lo que genera importantes obstáculos para que los pacientes puedan acceder a ambos tratamientos a través del sistema de salud pública. "En la actualidad no hay suficiente bedaquilina y delamanida disponibles para satisfacer la gran necesidad de salud pública que hay en India, porque las patentes de estos medicamentos impiden que otros proveedores alternativos puedan producir versiones genéricas de menor coste", explica Brinelle D'Souza, corresponsable de la sección de Bombai de la JSA