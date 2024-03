MSF lamenta que los tratamientos aprobados contra el Ébola no estén disponibles en una reserva de emergencia

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Médicos Sin Fronteras (MSF) lamenta que, aunque ya existen dos tratamientos aprobados contra el Ébola, estos no estén disponibles en una reserva de emergencia para su uso en lugares en donde se podrían necesitar en un futuro brote; ya que siguen estando bajo el control exclusivo de sólo dos empresas farmacéuticas estadounidenses, Regeneron y Ridgeback Biotherapeutics.

Diez años después de que se presentara el brote más mortífero de la enfermedad producida por el virus del Ébola, en el que murieron más de 11.000 personas en África Occidental, afirman que es necesario crear una reserva internacional de emergencia de estos tratamientos suministrados por Regeneron y Ridgeback y gestionada por el Grupo Internacional de Coordinación (ICG) para el Suministro de Vacunas, con el fin de garantizar que los tratamientos siempre puedan suministrarse en un corto plazo a cualquier persona, en cualquier lugar y a quien los necesite.

"Hace diez años, el mundo no estaba preparado para el brote de la enfermedad por el virus del Ébola en África Occidental. No había tratamientos antivirales, no había vacunas y por ello la protección de las personas se limitaba a convencerlas de que cambiaran de comportamiento, algo que llevaba tiempo y que dificultó el control del brote", afirma el doctor Armand Sprecher, especialista en salud pública de MSF.

"Ahora que existen tratamientos antivirales y vacunas eficaces, podemos aportar herramientas importantes para salvar vidas, prevenir enfermedades y controlar brotes, pero eso solo es posible si están plenamente disponibles para las personas que las necesitan. Por eso pedimos una reserva de emergencia", añade.

Después de casi medio siglo sin tratamientos específicos, los países más ricos financiaron investigaciones para el desarrollo de tratamientos y vacunas contra el ébola. La razón es que en 2014 estos países se vieron amenazados con la posibilidad de que el brote llegara a sus fronteras.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó dos tratamientos en 2020, tras una inversión de más de 800 millones de dólares provenientes de financiación pública y contribuciones esenciales, incluidas las de los gobiernos de los países afectados, ONG e instituciones académicas que acogieron o facilitaron ensayos clínicos, así como pacientes y supervivientes que participaron directamente en las pruebas de los tratamientos.

Estos tratamientos fueron recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2022 y ahora están incluidos en la Lista Modelo OMS de Medicamentos Esenciales. También existen dos vacunas que, junto con el tratamiento, son esenciales para prevenir y responder a un brote de ébola. Aunque se trata de una importante adición al conjunto de herramientas de respuesta al ébola, estas solo responden al ebolavirus Zaire, la especie de virus más común que causó el brote de 2014.

"Para que los tratamientos contra el ébola y las herramientas preventivas de hoy y de mañana estén ampliamente disponibles, deben establecerse condiciones de acceso global en una fase temprana del proceso de investigación y desarrollo de las herramientas médicas desarrolladas con dinero público. Adicionalmente, debe garantizarse legalmente el acceso a los tratamientos a las comunidades que los probaron. Tenemos que prepararnos para el próximo brote y debemos asegurarnos de que no haya lagunas en el acceso a las herramientas médicas adecuadas, incluso para otras especies de Ébola, para evitar así la catastrófica pérdida de vidas que vimos hace una década", concluye el doctor al problema del acceso a los medicamentos", afirmó el Dr. Márcio da Fonseca, Asesor de Enfermedades Infecciosas de la Campaña de Acceso de MSF.