La mortalidad de pacientes COVID con cáncer se sitúa entre el 20 y el 35%

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con cáncer, particularmente aquellos con enfermedad activa y en tratamiento oncológico, son susceptibles de desarrollar Covid-19 grave; además, la mortalidad global por el virus en estos pacientes supera el 20 por ciento, llegando al 35 por ciento en el caso de los tumores hematológicos o en cáncer de pulmón, según ha puesto de manifiesto el oncólogo Luis Paz-Ares durante el XVII Simposio Abordaje Multidisciplinar del Cáncer.

Por su parte, el coordinador científico del foro y jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, el doctor Alfredo Carrato, pone en valor que este año el simposio se estructura en seis mesas de trabajo bien definidas: Pulmón, Tumores Digestivos, Mama y Ginecología, Tumores Urológicos y Miscelánea.

También se analiza durante el encuentro el rol del Comité Molecular de Tumores, desde una perspectiva práctica y transversal, con el objetivo de discutir "las características moleculares de diferentes tipos de tumores" y "consensuar cuál es el mejor tratamiento personalizado".

Al respecto de los Comités Moleculares de Tumores, el doctor Paz-Ares ha señalado durante la inauguración del foro que "es un órgano en nacimiento en muchos hospitales". "En el simposio vamos a tener la oportunidad de sentir la aportación de especialistas con gran experiencia en esta cuestión como es el caso del doctor Howard McLeod, del Geriatric Oncology Consortium de Tampa (Estados Unidos)", añade.

OPTIMIZAR LA INVESTIGACIÓN

El tercero de los coordinadores científicos del Simposio Abordaje Multidisciplinar del Cáncer, Javier Cortés, del International Breast Cancer Center de Madrid y del Instituto de Oncología Vall d'Hebron de Barcelona, ha querido destacar en su intervención en la inauguración del foro la relevancia de optimizar la investigación oncológica que se realiza en España.

"Es importante disminuir la burocracia y que los recursos lleguen a donde tienen que llegar", matiza. "Hay que dar más becas, ofrecer más investigación y sobre todo extrapolar la investigación a la empresa", añade. "Lo que se da gratuito debe ser retornado a la sociedad de forma gratuita y si no, en forma de patentes. Es una forma de crear puestos de trabajo", concluye.

En este sentido, Paz-Ares ha apuntado a la necesidad de que se creen perfiles mixtos en cada departamento de oncología, que puedan dedicarse no solo a la labor asistencial y médica, sino en un 50 por ciento a investigación. "Somos probablemente el segundo o tercer país del mundo, según las estadísticas, en contribución a la investigación clínica a nivel mundial, a pesar de que no lo somos en habitantes", recalca. "Esto se refleja no solo en el número de pacientes incluidos en ensayos clínicos, sino en el número de propuestas clínicas lideradas cada vez más por investigadores españoles", argumenta.

Por todo esto, Paz-Ares considera fundamental "incrementar la financiación en lo que aplica a investigación clínica académica". De esto es también partidario el doctor Carrato al afirmar que "la investigación traslacional o de laboratorio aplicada al paciente precisa de mayores fondos para incrementar su velocidad en la consecución de resultados prácticos".

El doctor Carrato ha recordado, además, que el cáncer afecta a uno de cada dos hombres y a una de cada tres mujeres. "Es la primera causa de muerte en nuestra sociedad y su incidencia va en aumento debido a la longevidad de la población y a los factores ambientales", asegura. Por ello, "es importante que la planificación sanitaria tenga en cuenta esta realidad para optimizar la prevención primaria, los programas de cribado y crear una estructura capaz de ofrecer un diagnóstico de certeza y un tratamiento multidisciplinar, actualizado y personalizado del cáncer a toda la población", añade.

A este respecto, el doctor Cortés apunta a que "cada día hay más datos de que se pueden diagnosticar pacientes con cáncer cuando la enfermedad es "prácticamente microscópica". "En el futuro seremos capaces de diagnosticar la enfermedad cuando sea mínimamente objetivable, gracias a la biopsia líquida y a otras técnicas que enriquecen la oncología de precisión como puede ser el caso de la inteligencia artificial".

Paz-Ares, de acuerdo con este dato, ha apelado finalmente a incluir en la multidisciplinariedad del cáncer a "expertos en biología molecular, en análisis bioinformático y en tratamiento dirigidos a dianas terapéuticas moleculares".