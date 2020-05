Moreno pide a Sánchez que toda Andalucía pase a fase 3 de desescalada el 8 de junio con movilidad entre provincias

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en reclamar que el lunes 8 de junio el conjunto de la comunidad pase a la fase 3 de la desescalada, sin "dejar atrás, como hasta ahora", a las provincias de Granada y Málaga y que a partir de ese día se permita también la movilidad entre provincias.

Así lo ha trasladado Moreno en una comparecencia desde el Palacio de San Telmo tras participar en la duodécima viodeconferencia de Sánchez con los presidentes autonómicos durante el estado de alarma para analizar las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia del coronavirus Covid-19 una día antes de que Granada y Málaga se sumen al resto de Andalucía en la fase 2 de la desescalada.

En línea con la reivindicación que viene planteando en las últimas semanas, el presidente de la Junta ha defendido ante Sánchez que el próximo lunes 8 de junio "toda Andalucía junta" debe entrar en la fase 3 porque "no cabe hacer distinciones entre provincias", de forma que "no se cometa el mismo error que durante estas últimas semanas ha perjudicado" la recuperación económica y la imagen de Andalucía ante el mundo.

Moreno ha destacado que Andalucía se mantiene durante los últimos días como la comunidad con menor incidencia de casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 1,63 en los últimos 14 días, "nueve veces menos que la media nacional", y ha bajado este domingo del centenar de pacientes hospitalizados, con 99 ingresados, 34 de ellos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A su juicio, son datos que "invitan al optimismo" aunque "no podemos olvidar nunca la prudencia, porque lo hemos pasado mal en marzo y abril, y ahora debemos seguir adelante con la misma responsabilidad, entrega y compromiso de estos tres meses".

Preguntado por si Sánchez ha admitido durante la videoconferencia que prácticamente toda España podría entrar en fase 3 desde el 8 de junio, lo que incluiría también a Granada y Málaga, el presidente andaluz ha señalado que Sánchez no lo ha formulado "de manera explícita, aunque sí me ha parecido que ha entendido que es razonable" y ha dejado claro que la Junta lo va a solicitar al Ministerio de Sanidad así este mismo lunes "con los datos en la mano" porque es "nuestro deseo y es lo razonable" con la evolución de la pandemia en la comunidad.

MOVILIDAD ENTRE PROVINCIAS

En la misma línea, Moreno ha confiado en que a partir del lunes 8 de junio también se permita la movilidad entre provincias en la misma fase porque "no hay elementos que lo impidan". "Es lo que prevemos siempre y cuando en Andalucía estemos en los índices actuales" de contención de la pandemia, ha subrayado el presidente de la Junta, que ha destacado que la movilidad entre provincias es clave para la "reactivación económica" del sector servicios y del turismo.

También en clave económica, Moreno ha defendido que el Gobierno de la Nación debe mostrar "más sensibilidad" con las empresas y trabajadores afectados por los ERTE "pagando a quiénes aún no han cobrado e introduciendo mayor flexibilidad" en los plazos, de forma que el régimen de ayudas establecido "acompañe todo el verano" y no sólo hasta el 30 de junio.

A su juicio, a sectores como el hotelero y de la restauración "no se les puede poner entre la espada y la pared" con el umbral actual de la fecha del 30 de junio porque "no pueden saber antes de julio" si les va a merecer la pena abrir o no y, en consecuencia, no es un plazo suficiente para que pymes familiares puedan planificar la temporada turística.