Moreno critica que Sanidad "está generando inquietud y miedo" en la ciudadanía hacia la vacuna de AstraZeneca

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este jueves que el Ministerio de Sanidad "está generando inquietud y miedo en la ciudadanía sobre las vacunas" frente a la Covid-19, especialmente en relación a la de AstraZeneca, al reclamar a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de dicho suero, y ahora quieren que se les administre la segunda con el mismo compuesto, que firmen un consentimiento informado.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el presidente de la Junta se ha pronunciado así después de que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este pasado miércoles, llegasen a un acuerdo para permitir a las personas menores de 60 años que ya recibieron una primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca que reciban una segunda de esta misma inyección o la de Pfizer.

Los pacientes que quieran ponerse AstraZeneca en lugar de Pfizer deberán firmar un consentimiento informado, según anunció este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

El presidente de la Junta ha lamentado que en torno a la utilización o no de la vacuna de AstraZeneca "hemos tenido un debate absurdo" y "estéril" con el que "hemos perdido más de un mes", cuando "la Agencia Europea del Medicamento, todos los organismos internacionales y los expertos han recomendado que se ponga AstraZeneca".

Con esos avales se puso la primera dosis de dicha vacuna en Andalucía a "profesionales esenciales" como policías y profesores, según ha recordado Juanma Moreno, que ha explicado que estos trabajadores "ahora han reclamado la segunda" dosis, y ha lamentado que "durante casi mes y medio hemos tenido parado" el procedimiento de administración de los segundos viales de AstraZeneca mientras que la comunidad autónoma tenía que mantener guardadas "en el frigorífico más de 200.000" vacunas de dicha fórmula.

El presidente andaluz ha remarcado que en el Reino Unido "se han puesto 20 millones de vacunas" de AstraZeneca "con las dos dosis", y ese es "el mejor ensayo clínico que puede haber en el mundo" sobre el funcionamiento de dicha fórmula, y ha insistido en señalar que "las vacunas en el frigorífico no salvan vidas".

Moreno ha confirmado que, tras lo acordado en el Consejo Interterritorial de Salud, en Andalucía van a poner la vacuna de AstraZeneca "a todo aquel que solicite su segunda dosis", para lo que tendrán que firmar un consentimiento informado según anunció el Ministerio.

En esa línea, el presidente de la Junta ha llamado la atención acerca de que "el propio garante de la salud pública en España, que es el Ministerio de Sanidad, está generando inquietud y miedo en la ciudadanía sobre las vacunas", ya que las personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca pueden preguntarse "por qué ahora con mi segunda dosis me hacen firmar" cuando con la primera no fue necesario, y pensar así que "el segundo vial es negativo", cuando "no lo es", según ha remarcado Juanma Moreno, que ha aseverado que así lo dicen tanto la EMA como los expertos.

USO DE MASCARILLAS EN LOS COLEGIOS

Por otro lado, sobre el acuerdo entre los ministerios de Sanidad y Educación con las comunidades autónomas sobre las medidas a aplicar el próximo curso escolar 2021-2022, que incluyen el uso de mascarilla obligatorio a partir de los seis años, el presidente de la Junta ha opinado que es "una decisión que se ha tomado demasiado precipitada, sin saber cómo vamos a estar a nivel de inmunidad" para el inicio del siguiente curso.

"Yo hubiera esperado un poquito más a tomar esa decisión" sobre el uso de las mascarillas, ha dicho Juanma Moreno, que ha explicado que la Junta ha planteado al Ministerio que "al menos al recreo no tengan que salir los niños con mascarilla".

Tras comentar que "en septiembre es muy probable que tengamos inmunidad colectiva" y entonces habría que cuestionar "qué sentido tendría la mascarilla" en los colegios, el presidente andaluz ha reclamado "rigor" en la toma de estas decisiones, y que el Ministerio se siente con las comunidades autónomas, "haga un informe detallado y tomemos una decisión conjunta".