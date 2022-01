Morant defiende comercializar la vacuna de Hipra porque la pandemia "no ha acabado"

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha defendido este viernes incorporar al mercado la vacuna contra la Covid-19 de la farmacéutica catalana Hipra, pese a estar ya inoculando terceras dosis en España, porque la pandemia "todavía no ha acabado".

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, la ministra ha asegurado que la "amplísima mayoría de la población mundial no está vacunada" y que, por tanto, todavía será necesario hablar de vacunas durante tiempo.

"Necesitamos que Europa apruebe la vacuna y haga una compra centralizada. España defenderá su vacuna ante la pretensión de Hipra de convertirse en una más de las vacunas que Europa distribuye dentro y fuera del continente", ha expresado.

Morant ha ensalzado el producto de la empresa de Amer (Girona) por su recombinación de proteínas y su adaptación a presentes y futuras variantes del virus, y por su distribución en condiciones de refrigeración, no de congelación, lo que "mejora muchísimo la logística".

Además, ha insistido en destacar que ha mostrado mucha eficacia frente al virus y que su plataforma de proteínas da seguridad: "Está causando mucha expectación en Europa".

La ministra ha justificado que, de los distintos proyectos de vacuna surgidos en España, el de Hipra sea el que más avanzado está, porque "la investigación es compleja, y si no lo fuera habría miles de vacunas distribuyéndose", y ha citado también las comprobaciones de seguridad que se tienen que llevar a cabo.

No obstante, que el resto de líneas de investigación no estén en la misma fase que Hipra "no quiere decir que no puedan llegar", ha puntualizado.

Por último, ha elogiado a Catalunya como "espacio de investigación destacable" y ha asegurado que el Gobierno central debe devolverle su excelencia --en sus palabras-- con una apuesta en forma de fondos.