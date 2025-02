MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Sanidad, Mónica García, no considera necesario el desarrollo de un Estatuto Marco específico para la profesión médica, sin embargo admite que dentro de este régimen jurídico debe haber un "capítulo dedicado a las particularidades" de los médicos, pero sin "diferenciar, segregar o atomizar" en el texto al resto de los profesionales.

"No solamente soy la ministra de los médicos. Soy la ministra de los enfermeros, de los auxiliares, de los investigadores, de los celadores y, además, soy la ministra que tiene que velar por el Sistema Nacional de Salud", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, donde se ha referido a la manifestación este jueves de los sindicatos médicos frente al Ministerio de Sanidad, para mostrar su disconformidad con el borrador y pedir un texto específico de la profesión.

"En este Estatuto Marco se hace una diferenciación por categorías, y en la categoría más alta más alta, en el nivel 8, están los médicos; y por debajo están todas las demás categorías categorías", ha recordado, al tiempo que ha hecho énfasis en que se trabaja por un cambio en las condiciones laborales de todos los profesionales, "y también de los médicos".

"Estamos trabajando va a cambiar la manera de trabajar en nuestro SNS", ha advertido, recordadon además que el actual borrador parte de una necesidad del Gobierno a adaptarse al "compromiso con Europa" de hacer un estatuto que "englobe a todos los profesionales, porque ese es el compromiso que tenemos con los fondos europeos".

Entre las numerosas reclamaciones de los médicos destacan una nueva reclasificación profesional acorde con su formación y con vinculación retributiva; mejoras en el sistema de jubilación; protección ante las incompatibilidades; una reducción de la jornada laboral; medidas para proteger la salud laboral de los médicos; garantizar la conciliación de la vida laboral y personal; garantizar que los salarios permitan la exclusividad laboral en el SNS para evitar una fuga de personal a la privada; la reducción de las horas de guardias, sin merma retributiva o la igualdad salarial en el conjunto de las comunidades autónomas, entre otras.

La ministra ha señalado que el Estatuto Marco se "sigue dialogando", con todos los sindicatos, los profesionales sanitarios y las comunidades autónomas; que es un elemento "vivo" que pretende cambiar "la manera de trabajar en todos". "Entiendo que al principio haya resistencias pero nos arriesgamos a quedarnos con el Estatuto Marco antiguo, que es del año 2003 ,y que es el que realmente ha creado todos estos malestar", ha adviertido.

Respecto a las manifestación de este jueves, entiende que "todas las manifestaciones representan un malestar" y, por tanto, no tiene "ningún problema" a que protesten frente a su despacho "compañeros que reivindican unos malestares"; y además comprende "el revuelo alrededor de una norma que va a cambiar la manera de funcionar en los hospitales".

Por otra parte, considera que "presionar es legítimo" y ha negado acusar a los sindicatos de manipular la información que se está dando sobre el borrador. Lo que si ha pedido es que la información se trate con rigor evitando las interpretaciones erróneas.

"Es un texto muy complejo y yo creo que requiere de una lectura muy calmada; el estatuto no dice que vayamos que se impongan 48 horas, dice que (..) como mucho se pueden trabajar 48 horas; no confundamos los límites máximos con las obligatoria. Este Estatuto Marco recoge muchísimas mejoras que, insisto, vienen de sentencias que han ganado los propios sindicatos", entre ellas ha mencionado los descansos, acabar con la precariedad de los contratos, incluir la paridad, las jornadas de guardia etc, "pequeñas mejoras que se han ido haciendo a lo largo de todos estos años".

Preguntada sobre si estaría este jueves, de no ser ministra, frente al ministerio, García ha señalado que las "condiciones leoninas" a las que están sometidos a día de hoy los profesionales es un reflejo del actual marco jurídico, por tanto entiende que se apele a que el próximo Estatuto Marco "sea lo más ambicioso posible", pero "siempre dentro de los límites que tiene", es decir recordando que estos profesionales son parte de la función pública.

"Pertenecemos a un Sistema Nacional de Salud y tenemos que velar por él y por los pacientes; estoy de acuerdo con que hay que dar pasos, pero no se pueden dar pasos disruptivos, no se pueden dar volantazos en un Estatuto Marco que lleva sin moverse 23 años hay que coserlo con hilo de oro", ha explicado.