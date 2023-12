Mónica García pide perdón por las políticas sanitairas "injustas" y "dolorosas" durante el Gobierno de Rajoy

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido perdón por las políticas sanitarias "injustas, dolorosas e ineficaces" que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy durante los dos primeros años de su legislatura.

"No estuvieran a la altura de las necesidades y expectativas de nuestra ciudadanía, especialmente de los más vulnerables. Nunca se debieron de producir y nunca más se volverán a producir con un Gobierno progresista", ha matizado la ministra de Sanidad durante su respuesta a una interpelación formulada en el Congreso por la diputada de Vox Rocío de Meer.

García ha vuelto a señalar que el Sistema Nacional de Salud se "resistió gravemente" por culpa de "los recortes, la desinversión, los copagos y las políticas de austeridad" durante el Gobierno 'popular', al tiempo que ha recriminado a Vox que, en caso de gobernar, "habrían utilizado estas mismas políticas para afrontar la crisis de la Covid-19".

En este sentido, ha defendido que las prioridades de Sanidad pasan por "recuperar el orgullo" de la sanidad y "revertir el daño de las derechas". Asimismo, la ministra ha manifestado que los objetivos del Gobierno son "cuidar a los profesionales sanitarios" y "adaptar la sanidad al siglo XXI" en materia de materia de salud mental, de salud pública y de emergencia climática.

Asimismo, la ministra ha dado importancia al reto de "ensanchar la sanidad pública ampliando la cartera de servicios y reforzando su piedra angular que es la Atención Primaria".

SISTEMAS SANITARIOS DIFERENTES

Por su parte, la diputada de Vox Rocío de Meer ha acusado a García por "creer en 17 sistemas sanitarios diferentes", algo que genera "desigualdad y discriminación" y provoca que "haya pacientes de primera y de segunda en función de cual sea su código postal".

En respuesta a la diputada de Vox, Moníca García ha asegurado que su objetivo es gobernar "para todos y todas las españolas" y se ha mostrado "firmemente comprometida" para llegar a "grandes acuerdos con todas y cada una de las comunidades autónomas".

"Pocas cosas nos unen más como país que la preocupación y el orgullo por nuestra sanidad pública y a ese objetivo estoy plenamente dedicada. Todas estas acciones representan un esfuerzo integral y multidimensional para abordar las enfermedades raras dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha aseverado.

En este aspecto, ha recordado que en la reunión del Consejo de Ministros celebraba el martes se aprobaron tres repartos de dinero a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) destinados a la Atención Digital Personificada, la medicina genómica y a la mejora de la atención sanitaria de personas con ELA y otras enfermedades raras.

MINISTRA DE LOS SENEGALESES

De Meer ha criticado a la dirigente de Sanidad por no gobernar para los ciudadanos españoles y por realizar "una llamada a la inmigración masiva". "Es la ministra de Sanidad de los españoles, no de los senegaleses. Ha hecho una llamada a la inmigración masiva y a que tenemos los hospitales del mundo. Es una grave irresponsabilidad, pero además es un acto de hipocresía. Es la ministra de los españoles, no de los senegaleses. No sea colonialista", ha manifestado la diputada de Vox.

Por todo ello, De Meer ha advertido a García que será "muy vigilada" por Vox y que harán "una oposición firme" durante los próximos años, a lo que la ministra ha replicado: "Me conformo con que no me quieran colgar de los pies".

García ha recriminado a De Meer sus "fobias" e "intolerancias" y ha asegurado que para Vox "el bien común y justicia social tienen raza y origen". "Los médicos tenemos un código deontológico y no discriminamos ni por raza ni por origen. Nosotros tratamos a todos y cada uno de los pacientes y eso es lo que ustedes pusieron en riesgo en el año 2012. Sí, nos obligaron a tener que discriminar según el origen de nuestros pacientes", ha reprochado.