Mónica García pide a Ayuso que "cumpla las normas" y recuerda que la vacuna Sputnik no está aprobada por Europa

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "cumpla las normas", en relación a las negociaciones de la Consejería de Sanidad para hacerse con la vacuna rusa Sputnik, y le ha recordado que esta aún no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento.

En una entrevista concedida a 'TVE', y recogida por Europa Press, García ha apuntado que "el problema" en la región "no es el número de vacunas, sino que no se han reforzado los centros de salud, y no se vacuna a la gente cerca de sus casas con su médico habitual".

Así, la candidata considera como una "bomba de humo" este movimiento de la Comunidad y ha afirmado que Ayuso "da discursos que no están conectados con la realidad".

"Independientemente del número de vacunas, el problema es que la vacunación y la planificación en Madrid es una chapuza, y eso no se arregla comprando más vacunas", ha zanjado.