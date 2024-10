Mónica García se muestra convencida de que saldrá adelante el borrador de medidas contra la Covid y la gripe

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado convencida de que finalmente saldrá adelante el borrador de medidas de prevención y control de las enfermedades respiratorias, como la Covid-19, la gripe o virus respiratorio sincitial (VRS), pese a que el pasado jueves las comunidades autónomas frenaron el documento en la Comisión de Salud Pública.

"Estoy convencida de que nos vamos a poner de acuerdo para adelantarnos a la gripe", ha señalado García en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, a la vez que ha indicado que no anticiparse a este tipo de infecciones "no tiene ningún sentido".

"No entiendo la negativa del PP. Se niega a que hagamos un protocolo, se niega a que hagamos las cosas bien, se niega a los informes que han emitido sus propios técnicos de salud pública. A mí me da la sensación de que no saben a qué se niegan. Lo que pasa es que ellos creen que su participación en el Consejo Interterritorial tiene que ver más con la oposición política que con venir a trabajar", ha declarado García.

Así, la ministra ha afirmado que, con la negativa del borrador, los 'populares' están "atacando realmente" los trabajos técnicos de sus propias consejerías. En este sentido, García desconoce si la postura de los consejeros del PP "es una señal de incompetencia o de mala fe", aunque ha asegurado que desde el Ministerio van a trabajar "por poner la salud y por hacer prevención".

"Ante determinados escenarios tendremos que hacer determinadas acciones y vamos a ponernos en común para que no nos pille el toro, como por cierto nos lleva pillando en las últimas tres décadas la epidemia de la gripe", ha recalcado García.

Al hilo, ha defendido que las medidas contra la Covid o la gripe se basan en elementos que "pueden ser naturalizados perfectamente" como "ponerse una mascarilla en el centro de salud, en una residencia o que los trabajadores no vayan a trabajar con gripe".

"Sabemos cuándo llega y resulta que nos colapsa o nos satura nuestro sistema sanitario, nuestras urgencias y las plantas de nuestros hospitales. Para que eso no ocurra, vamos a ponernos de acuerdo", ha recalcado.

REFORMA REAL DECRETO LISTAS DE ESPERA

Durante la entrevista, la ministra también ha aclarado que la homogeneización de los datos de las listas de espera se regulan a través de un real decreto del año 2003, algo que ha quedado "completamente obsoleto" y "no refleja la realidad".

"Hay una gran caja negra en las listas de espera a la que a través del real decreto que vamos a reformar queremos dar transparencia, queremos saber cuánto espera la gente, en qué y dónde y sobre todo queremos hacer una trazabilidad desde que tú vas a tu médico de Atención Primaria hasta que te atiende un especialista o te operan", ha manifestado García.

En este punto, la titular de Sanidad ha explicado que el Ministerio está trabajando con las CCAA para poder llevar adelante la modificación del real decreto. "Espero que, por lo menos, las conversaciones estén más avanzadas a finales de año, para que podamos tener, por lo menos, un borrador sobre el que trabajar y sobre el que poner las bases de las próximas listas de espera", ha detallado.