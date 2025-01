Sanidad irá con "toda la contundencia posible" para conseguir una generación y espacios libre de humo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que su departamento irá "con toda la ambición y contundencia posible" para conseguir una generación y espacios libres de humo a través del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027.

Así se lo ha asegurado García durante su participación en el evento 'Plan Antitabaco, caminando hacia un futuro libre de humo', organizado por infoLibre, donde ha recordado que el objetivo de Sanidad durante esta legislatura pasa, entre otras cosas, por "prohibir los vapeadores desechables" y por conseguir "la ley más ambiciosa para regular los espacios libres de humo".

"En el 2025 daremos otro paso de gigante para poder tener una sociedad más sana y para poder cuidar la salud de la gente, que es el máximo legado que se puede tener desde el Ministerio de Sanidad", ha resaltado García.

La ministra ha insistido en que la medida principal es que "la gente no empiece a fumar, ya sea a través del tabaco convencional o a través de otros dispositivos". "Tenemos que prevenir y tenemos que proteger a la gente para que no caiga en esa red", ha señalado.

En este sentido, la ministra ha mostrado su preocupación porque "cada vez más jóvenes se inician con los vapeadores", por lo que ha recordado que Sanidad "tiene encima de la mesa la regulación de los nuevos dispositivos para que se pongan al mismo nivel que el tabaco en lo que a publicidad y a la venta se refiere".

"Hay muchas herramientas que tenemos en marcha, el empaquetado genérico, la regulación de los nuevos dispositivos, los espacios libres de humo y lo que tenemos a nuestro favor es a toda una sociedad que yo creo que ya está concienciada", ha reafirmado.

PRECIO DEL TABACO

Al ser preguntada por el precio del tabaco en España, García ha indicado que, en comparación con otros países, le parece barato, a la vez que ha recordado que "que hay ya una legislación que habla del aumento de los impuestos al tabaco".

"La mayor parte del precio del tabaco son impuestos, pero efectivamente hay países que los tienen más elevados o que la cajetilla de tabaco o el vapeador es más caro", ha manifestado García.

En este punto, la ministra ha informado de que "un aumento del 10 por ciento del precio del tabaco puede suponer un descenso del 4 por ciento en la demanda", por lo que se ha mostrado partidaria de subir el precio: "Esto es algo que nosotros hemos estado hablando con el Ministerio de Hacienda, que también está de acuerdo", ha agregado.

"Esto no es una cuestión de hacer caja, es una cuestión de que la evidencia científica dice que efectivamente el precio del tabaco es uno de los factores que limita también el consumo del tabaco, así que también es una de las cosas que defendemos", ha argumentado.

Asimismo, García ha explicado que la caída del decreto 'ómnibus' también ha repercutido en los impuestos a la fiscalidad de los líquidos de los nuevos dispositivos de tabaco.

"Bueno, curiosamente esa medida lo que hacía era dar una prórroga a un incremento de los impuestos a la fiscalidad de los líquidos de los nuevos dispositivos de tabaco. Y lo que ha hecho la caída de ese real decreto es que la fiscalidad empiece ya en vez de tener esa prórroga hasta abril del 2025", ha detallado.

SITUACIÓN DE MUFACE

Durante su participación en el evento, García también ha respondido a las preguntas sobre la situación actual de Muface, donde ha subrayado que desconoce "cuáles son los nuevos términos del acuerdo", ya que "todo el mundo sabe que es competencia del Ministerio de Función Pública".

"Desde el Ministerio de Sanidad lo que hemos manifestado es que nosotros nos fijamos más en proteger la salud de los ciudadanos que en las cuentas de resultados de las aseguradoras", ha manifestado.

Así, la ministra ha explicado que "la pelota no está en el tejado del Ministerio de Sanidad" y que "son las aseguradoras las que, en un momento dado, han dicho que la gente mutualista se ha hecho mayor y Muface no es rentable".

"Nosotros no hablamos de pacientes rentables o no rentables. Es más, la sanidad pública es la que tiene a los pacientes menos rentables. No hacemos esa selección de riesgos, no hablamos de rentabilidad. Para nosotros todos los pacientes son rentables", ha defendido.

Al hilo, García ha indicado que no sabe cómo acabará la negociación y que no quiere entrometerse "en negociados" que no son suyos: "Pero sí que digo que la sanidad pública es el mayor referente y quien mejor cuida de la salud de los ciudadanos", ha finalizado.