MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que "el marco legal es muy clarito" respecto a los residentes de último año durante este verano, por lo que ha asegurado que su departamento no se "saltará la ley", tras las peticiones de los consejeros de las CCAA de PP que han pedido nuevamente soluciones.

"Creo que las interpretaciones no son de este verano, son interpretaciones de todos los veranos y de todos los años. Los residentes pueden asumir competencias independientes y autónomas siempre y cuando tengan supervisión, que no tiene que ser de su tutor, sino de otro profesional", ha manifestado García en unas declaraciones a los periodistas previas a la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

García ha explicado que "este verano no va a ser diferente que otros" y hay comunidades que van a tener más efectivos y más recursos. "En otros, veranos cuando los residentes terminan en junio, el 90 por ciento no se quedan a trabajar. Este verano hay comunidades que van a tener más gente trabajando en el Sistema Nacional de Salud porque el 100% de la plantilla de los residentes se va a quedar coincidiendo con el 100% de la plantilla de los residentes que también están cumpliendo con su formación, así que no sé exactamente a qué medidas se refieren concretas", ha manifestado.

Mónica García ha vuelto a "agradecer" que algunos consejeros del PP le "atribuyan competencias" de las CCAA: "Supongo que es porque tiene una confianza plena en el Ministerio, no solamente en las medidas que podemos sacar, sino que consideran que desde el Ministerio tenemos que poner aquellas medidas que tienen que poner las comunidades", ha señalado García.

En este sentido, ha defendido que su departamento "siempre ha dado la mano para ayudar a aquellas comunidades que no pueden hacerlo", a la vez que ha destacado que en el anterior CISNS algunas CCAA del PP llevaron soluciones que habían puesto en sus propias comunidades, "como incentivar a los residentes o alargar el periodo vacacional".

"Si los consejeros lo que nos están pidiendo es que haya residentes que ocupen lugares sin supervisión, pues lo siento mucho, pero no nos vamos a saltar la ley", ha recalcado.

García también ha asegurado que el Ministerio no apoyará medidas que "rayan la ilegalidad", aunque ha indicado que las decisiones de "planificación y de gestión de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud es competencia de los consejeros".

PUNTOS DEL CISNS

La ministra de Sanidad también ha comunicado algunos puntos del orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el octavo que se celebra desde que asumió el cargo.

"Vamos a dar luz verde a unas nuevas transferencias, en concreto, 38 millones dirigidos a Salud Mental, 2,8 millones dirigidos a la atención de las enfermedades raras y 2 millones dirigidos a mejorar los sistemas de información en los diferentes sistemas sanitarios", ha detallado García.

En este sentido, la ministra ha destacado que estas transferencias "son las que van a ayudar". "Servirán para ejecutar todos aquellos planes que ya hemos ido probando y en aquellas áreas que creemos que hay que reforzar dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud", ha finalizado.