Mónica García considera que "no toca" ahora el debate del uso recreativo del cannabis

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que la regulación recreativa del cannabis es un debate que "ahora mismo no toca", además de que no es parte de sus "competencias", ni tiene que ver con el Real Decreto que prevé aprobar el Ministerio de Sanidad para su uso medicinal en España.

Así, el RD que ha salido a consulta pública pretende que su uso se utilice como un tratamiento más dentro del arsenal terapéutico, "como un medicamento más, avalado por la evidencia científica, que dice que puede ser utilizado en determinadas indicaciones", ha señalado en una entrevista a Radiocable.com, recogida por Europa Press.

No obstante, sí se ha muestrado preocupada por su uso recreativo cuando se habla de los jóvenes, ya que "tienen fácil acceso al cannabis" con el añadido de que "no se sabe quién se lo vende", en referencia al mercado negro. Aunque, el consumo que más preocupa ahora mismo al Ministerio de Sanidad es el consumo del alcohol en menores y el cambio de modelo de consumo de ese alcohol. Por ese motivo, ha recordado, desde su ministerio se trabaja en una Ley de Alcohol y Menores.

Preguntada por la gran actividad regulatoria de su ministerio, en el que no lleva ni un año como responsable, y la impresión que pudiera trasladar a la opinión pública proponiendo normativas 'conservadoras', García ha recordado que una cosa es regular y otra prohibir y, por tanto, "no hay que confundir las libertades con los marcos regulatorios". "¿Regular es ser conservador? Hombre, regular es ser responsable, no confundamos".