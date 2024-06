Mónica García: "Al Consejo Interterritorial se viene a trabajar, no a hacer campaña ni a hacer oposición"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a las comunidades autónomas de que al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "se viene a trabajar, no a hacer campaña ni a hacer oposición".

"Aquel que quiera venir aquí a hacer oposición se ha equivocado de lugar, es por eso que están los Parlamentos y las Asambleas autonómicas o el Senado. Aquel que quiera venir a hacer campaña tampoco es el lugar de la campaña. La campaña se hace fuera, en los mítines o en los diferentes espacios", ha avisado García.

Así se ha expresado la ministra en declaraciones a los medios este miércoles, antes de la inauguración del acto institucional celebrado en sede ministerial con motivo del Día Internacional del Donante 2024 y que antecede a la reunión del CISNS. Durante esta reunión, las comunidades autónomas presentarán a Sanidad sus planes de verano en relación a la gestión de los recursos humanos en Atención Primaria.

"Hay que dejar claro que en nuestro Sistema Nacional de Salud todos los veranos tiene dificultades. Creo que este año no es un verano más especial. Son las comunidades las que tienen que planificar su verano en base a sus recursos y en base a sus necesidades y en base a la demanda que vayan a tener", ha asegurado la ministra, para aclarar que su labor será la evaluación de estos documentos.

García ha recalcado que los planes de verano "no se hacen en verano", sino que "se hacen antes", al igual que "los planes de invierno no se hacen en invierno". "Nosotros podemos colaborar, podemos ayudar a las comunidades, pero son las comunidades las que tienen que hacer su trabajo y son muchas las comunidades que han hecho sus deberes", ha agregado la titular de Sanidad.

De hecho, ha destacado la "relación bastante fluida" con muchas de ellas, "muchas del Partido Popular, que se toman en serio su trabajo y que quieren que el verano pase lo mejor posible para poder cubrir la salud de sus ciudadanos".

En este sentido, ha reiterado que los planes de verano los hacen las comunidades "porque tienen las competencias". "Si alguna comunidad no sabe, no quiere o no puede asumir sus propias competencias, lo podemos estudiar, pero hay muchas comunidades que han hecho el trabajo y han planificado su verano", ha remachado, para recordar que, entre otras medidas, algunas comunidades del PP han propuesto algunas iniciativas para retener a los residentes de último año.

El déficit que se prevé este verano se debe a que la pandemia de Covid-19 provocó que en 2020 los especialistas en formación comenzaran su periodo de prácticas en septiembre en vez de en junio, como es habitual. Por eso, este año, durante los meses de verano, va a haber una promoción menos de especialistas de las diferentes categorías. Sin embargo, a la vez van a coexistir dos promociones de especialistas en formación de cuarto año (y el verano que viene, dos promociones de quinto año en las especialidades que tengan esa duración).

El ámbito donde la situación es más complicada, como ha venido siendo habitual en los últimos años, es el de la Medicina Familiar y Comunitaria, especialmente en la práctica en Atención Primaria.

MEDIDAS "DENTRO DE LA LEGALIDAD"

En este sentido, García ha avisado que no se tomarán medidas que se salgan "del marco legal". Algunas de ellas que habían propuesto las CCAA son la contratación de profesionales sin especialidad; la contratación como personal especialista de profesionales en periodo formativo, terminando de facto la especialidad con antelación, y la ubicación sin supervisión presencial asignada de médicos internos residentes de cuarto año en centros donde no hubiera otros profesionales.

En este sentido, García ha señalado que el Gobierno "no se va a saltar la ley". "Los residentes de último año tienen el derecho a tener su formación completa y tienen el derecho también a trabajar de una manera supervisada. Eso es lo que dice la ley. Nosotros desde el Ministerio no nos vamos a saltar la ley, por mucho que algunas comunidades nos lo demanden", ha zanjado.

También hay otras comunidades que han puesto "soluciones" a este verano, como es incentivar a los residentes para que, durante este verano, tengan un incentivo más económico, para que su trabajo lo desarrollen de una manera más efectiva. "Pero esto no quiere decir que los residentes no puedan estar supervisados", ha recalcado García.

De hecho, según García, hay comunidades a las que incluso "les viene bien" esta situación de este verano. "Por ejemplo, hay alguna comunidad que el 90 por ciento de la gente que termina la residencia se va de la comunidad o se va de la Atención Primaria".

Este año, las comunidades autónomas van a tener al 100 por ciento de la plantilla de los residentes de último año, que van a coincidir con residentes del año anterior, durante todo el verano. "O sea que van a tener más efectivos. Por eso no entendemos por qué están en esta beligerancia constante contra el Ministerio de Sanidad", ha dicho.

"Si por cada carta que me mandaran a mí o por cada carta que mandan al Ministerio hicieran un contrato decente a uno de sus de sus residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, seguro que tenían el problema ya resuelto", ha sentenciado García.

Por tanto, para la ministra "no hay mecanismo extraordinario posible" a no ser que se salte la ley. Por tanto, ha insistido en que el trabajo "tenía que estar hecho ya". "Son las comunidades las que saben los efectivos que tienen, los profesionales que tienen y qué es lo que pueden hacer y cuáles son los movimientos que pueden hacer. Siempre respetando la calidad de la formación de los residentes y respetando la ley, por supuesto", ha concluido.