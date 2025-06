Mónica García asegura que tiene intención de acabar con las malas condiciones a las que el PP "sometió" a los sanitarios

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que su departamento tiene intención de acabar con la inestabilidad, el abuso, el maltrato y la precariedad a las que los gobiernos del Partido Popular "han sometido" a los profesionales sanitarios.

Así lo ha señalado este martes durante la sesión plenaria en la Cámara Alta en respuesta a la pregunta de la senadora 'popular' Rosa María Romero, quien ha cuestionado a la ministra acerca de si tiene "voluntad real" de mejorar las condiciones laborales de los sanitarios.

"La verdad es que a mí me va resultando entrañable que me hagan preguntas que la sitúan en esa delgada línea entre el 'trumpismo' y la ignorancia. Usted me habla de la gestión de las condiciones laborales (...) las comunidades tienen plenas competencias en las condiciones laborales de los profesionales", ha apuntado García.

Asimismo, ante el reproche de Romero, que ha apuntado que toda la profesión médica está en contra de la titular de Sanidad, García ha precisado que es "mucho decir" llamar "toda" la profesión a "uno de seis sindicatos médicos y uno de tantos sindicatos que están sentados en la mesa de negociación", en referencia a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que han convocado una huelga para este viernes en protesta por las negociaciones del Estatuto Marco.

LA SANIDAD VA "DE MAL EN PEOR"

Durante el turno de réplica, la senadora Romero ha alertado de que la sanidad en España va "de mal en peor", aludiendo al "alarmante" déficit de profesionales, y ha reclamado a García que "deje de insultar" y de "poner parches y ocurrencias", apuntando al "último bodrio" del Estatuto Marco, que ha pedido retirar ante el rechazo de los profesionales.

"Pero mire, señora ministra, usted ha demostrado que solo sirve para ponerse detrás de la pancarta. Bueno, yo creo que últimamente ni eso. Todo lo que hace lo impregna de su ideología sectaria y radical, trasnochada, que nada aporta al sistema sanitario español", ha subrayado Romero para finalizar exigiendo la convocatoria de elecciones por parte del Gobierno.

Por su parte, Mónica García ha aprovechado para criticar la manifestación del pasado domingo organizada por el Partido Popular bajo el lema 'mafia o democracia'. "Porque en democracia la verdad es que gastan poco, pero cancaneos con la mafia tienen para llenar toda la plaza que no llenaron el domingo", ha comentado.

"Así que si hablamos de mafia lo hablemos con nombre y apellidos y lo hablemos también con carné. El del Partido Popular, por mucho numerito y ruido que hagan, no habrá impunidad, los nervios no mienten, la verdad está cada vez más cerca y ustedes están cada vez más lejos de gobernar", ha finalizado.