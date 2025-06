MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que las negociaciones entre el Ministerio y lo sindicatos sobre el nuevo Estatuto Marco van "bien" a pesar de la convocatoria de la huelga médica programada para este viernes, y ha considerado que el nuevo texto resuelve "muchos de los problemas" del primer borrador.

"Respecto a la huelga médica, es curioso porque aquí nos encontramos también con otra disonancia. Las negociaciones están yendo bien, el nuevo texto que no es el que está presentando los concurrentes de la huelga creo que es un texto compartido con todos los sindicatos que creo que viene a resolver muchos de los problemas que tenía el anterior texto", ha declarado García durante la presentación de una campaña de concienciación sobre las infecciones de transmisión sexual.

En ese sentido, ha detallado que "se acaba con la precariedad" al incluir guardias de 17 horas en vez de 24 horas, al hacer que no sea necesario devolver las horas de guardia o al convertir a los profesionales sanitarios en "autoridad", entre otras novedades que considera que garantizan "buenas condiciones" de trabajo.

García también ha expresado que las particularidades de los médicos se van a incluir en un capítulo aparte, al igual que los investigadores, que tienen unas características "especiales" dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La ministra no ha querido valorar el anuncio del viernes pasado de numerosos sindicatos, que se levantaron de la mesa de negociación como protesta por la agresión contra una delegada de Comisiones Obreras (CCOO) en el Hospital Clínico de Valladolid, y como "acto de denuncia frente a la agresión, la pasividad" de la Administración, así como por el "bloqueo" de los compromisos adquiridos.

"Yo no entro en las razones por las cuales un sindicato se levanta de una mesa porque ha habido una agresión en otro sitio (...) No lo sé, yo ahí no me meto ni me voy a meter. Pero creo que nuestra responsabilidad es desterrar el Estatuto Máximo del año 2003, es acabar con él", ha añadido.

Es por ello por lo que ha insistido en la necesidad de seguir trabajando en el documento final, que "ya casi" tienen listo, y para lo que necesitan "apurar un poquito más" los tiempos de negociación.