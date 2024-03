Mónica García asegura que su Ministerio está "radicalmente en contra" de la reforma de la Ley Trans de Ayuso

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el Ministerio de Sanidad está "preocupado" por la reforma que se está haciendo en la Comunidad de Madrid sobre la Ley Trans y la Ley de Protección, Igualdad Efectiva y no Discriminación de las Personas LGTBI y que están "radicalmente en contra" de dicha reforma porque "tiene un impacto en la salud mental de las personas trans y supone una vulneración de los derechos a la identidad de género".

Así lo ha indicado la ministra durante la sesión plenaria del Senado de este martes en respuesta a la pregunta sobre el impacto que han tenido en la salud de la población y en los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud la derogación de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas transexuales e intersexuales de la Comunidad de Madrid, y de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid, formulada por la senadora del Grupo Parlamentario izquierda Confederal (GPIC), Carla Delgado Gómez.

"Si quieren curar y cuidar de nuestra salud mental impidan ustedes que nos humillen desde pequeños por ser quienes somos, garantizando instancias trans que son libres y dignas. Gracias por sacar, señora ministra, de la web del Ministerio la transexualidad como un trastorno mental. Es un orgullo caminar a su lado", ha declarado la senadora Gómez durante la formulación de la pregunta.

La ministra ha señalado que el Ministerio está en contra, en primer lugar, "porque esta reforma es contraria al posicionamiento que existe a nivel internacional para avanzar en la despatologización de las personas trans, desde la Asociación Española de Neuropsiquiatría y los Profesionales de Salud Mental hasta la Asociación Americana de Psiquiatría, incluyendo a la OMS".

Además, ha añadido que "esta reforma incluye el término de comorbilidad a la hora de hablar de los menores transexuales que desean acceder a un tratamiento hormonal cruzado durante la pubertad, ahondando todavía más en esa patologización de la transexualidad".

"No solo se imponen trabas burocráticas, sino que, además, se infantiliza a las personas trans. Señorías, no hay libertad allí donde se te discrimina por ser quien eres, no hay libertad allí donde se ataca el derecho a ser y no hay libertad donde se legisla con transfobia. Como Ministerio de Sanidad, consideramos que esta reforma puede suponer una amenaza para la salud mental y el bienestar. Las vidas trans nos importan y por eso siempre van a tener el apoyo firme del Ministerio de Sanidad", ha concluido la ministra.