Mónica García asegura que el Gobierno tiene "especial interés" en que Muface salga adelante

Defiende que Sanidad elaboró un informe para evaluar la integración de Muface porque se propuso en el anterior CISNS MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este lunes que el Gobierno tiene "especial interés" en que el convenio de Muface salga adelante, al tiempo que ha explicado que el documento que elaboró su Ministerio por una eventual incorporación al Sistema Nacional de Salud fue propuesto en el pasado Consejo Interterritorial (CISNS).

"Nosotros hemos hecho nuestro trabajo de elaborar un plan de contingencia para describir de manera transparente qué es lo que pasaría si las aseguradoras no concurrieran al concurso. Y básicamente eso es lo que hemos tratado y es lo que hemos vuelto a poner encima de la mesa. Parte de que nosotros hiciéramos ese trabajo partió de un Consejo Interterritorial, por lo que no se nos puede criticar por no hacer un trabajo", ha explicado García en la rueda de prensa posterior al CISNS.

Así, la ministra ha detallado que en el último Consejo Interterritorial, en concreto uno de los consejeros, preguntó qué pasaría si este contrato no se llevara a cabo: "Entonces nos pusimos a trabajar en un informe que es diáfano, descriptivo y pedido por las comunidades autónomas sobre qué pasaría", ha indicado.

En este sentido, la ministra ha destacado que durante este CISNS ha habido "especial interés" por parte de los consejeros "por hablar de Muface", por lo que, pese a ser el último punto del orden del día, se ha adelantado al primero.

"La realidad actual es que las aseguradoras y el Ministerio de Función Pública están negociando un nuevo contrato y que nosotros como Ministerio de Sanidad no tenemos nada que decir al respecto", ha recalcado García, a la vez que ha subrayado que no depende de su departamento "si ese convenio se firma o no".