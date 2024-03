Mónica García acusa al PP de, "en lo peor de la pandemia", "arrimar el hombro para estirar la mano y robar la cartera"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado al Grupo Popular de, "en lo peor de la pandemia", "arrimar el hombro para estirar la mano y robar la cartera" y ha lamentado que, "cuando morían 700 personas al día, alguien se enriqueciera con 2 millones de euros, estafara 350.000 euros a Hacienda y se comprara un piso de 200 metros cuadrados".

Ésta referencia a la presunta implicación de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Ayuso, en comisiones por contratos de mascarillas, venía en respuesta a la pregunta de la diputada popular Miriam Guardiola, en la sesión del Control en el Congreso de los Diputados, quien le pedía una valoración por el 'caso Koldo' y la posible trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia.

"La corrupción la tienen ustedes en su casa", ha afirmado la ministra de Sanidad quien considera al PP el partido "el más hipócrita y más corrupto de la historia de este país"; "un partido al que cuando le preguntan por la corrupción, contesta que si tengo o que si quiero", ha señalado, apuntando posteriormente que es "el único partido de todo el arco parlamentario que está imputado por corrupción".

"¡Y qué mala suerte tiene la señora Ayuso! Madre mía, que no se encuentra con un ex por la calle, pero a todo el que se encuentra le da una mordida. Y ahora vienen con que esto es una cacería al Partido Popular. Y qué casualidad que esa cacería la lidera la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. La lidera y en la cual están metidos su hermano, su novio, el número de del Partido Popular de Madrid, la Fiscalía y la Agencia Tributaria. Y espero ese señor Feijo que no esté usted también implicado", ha añadido.

La ministra ha cerrado su intervención respondido a la pregunta, así ha aclarado que, desde la "legitimidad" que le da haber presenciado durante la pandemia de la Covid-19 la escasez de material en primera persona, los casos de corrupción relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia "son absolutamente nauseabundos" y, por lo tanto, el Ministerio de Sanidad "va a luchar contra la corrupción sanitaria porque nos va la vida en ello".

EL PP PIDE A SANIDAD SU COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

"¿De verdad cree usted que con su currículum político puede dar alguna lección de algo? ¿Usted? ¿La del doble sueldo? ¿Usted? ¿La del bono térmico? ¿Usted? ¿La del chalet irregular en la tierra? ¿Usted? ¿La que tuvo que devolver 13.000 euros a la Asamblea de Madrid porque los cobró ilegalmente? Lecciones ninguna, señora ministra", le ha respondo Guardiola en su turno de réplica.

La diputada popular ha lamentado que García no haya hecho "ni una crítica al Gobierno del Partido Socialista", una "doble vara de medir" ante un "escándalo" que apunta al "Gobierno de Pedro Sánchez a la presidencia a cinco ministerios, a dos gobiernos del Partido Socialista de las Comunidades Autónomas, a la tercera institución del Estado y a toda la cúpula del Partido Socialista".

Ante esta situación, ha pedido a la ministra de Sanidad que colabore con la justicia, ya que en caso contrario "será cómplice de esta corrupción". Y, por tanto, espera que cumpla con su palabra dada en el Senado la semana pasada y haga caer "todo el peso de la ley sobre los sinvergüenzas que se aprovecharon de la pandemia".