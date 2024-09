Mónica García aboga por impulsar profesiones como la Ingeniería dentro del SNS para "adaptarlo al siglo XXI"

La ministra de Sanidad, Mónica García, asiste a la jornada 'Learning from Health Systems Analysis: The Health System in Spain', en el Ministerio de Sanidad, a 16 de septiembre de 2024, en Madrid (España).

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la importancia de impulsar más profesiones dentro del Sistema Nacional de Salud, como es el caso de de la Ingeniería, para "enriquecerlo" y poder "adaptarlo al siglo XXI", en el marco de la clausura del Clausura del II Congreso de Hospitales Disruptivos, celebrado este viernes en el Instituto de la Ingeniería de España.

"Siempre uno se imagina a los hospitales como un lugar donde hay médicos y enfermeras, donde está el personal asistencial. Pero, cuando miras detrás, te das cuenta de la cantidad de profesionales que hay en un mundo llamado sanitario. Hay puertas abiertas a muchas otras profesiones, y una de esas profesiones es los ingenieros", ha expresado, para añadir que estas profesiones son importantes para conseguir "hospitales disruptivos".

Así, ha señalado que el actual es un momento "crucial" dentro del sistema sanitario donde están ocurriendo "cambios profundos", sobre todo después de la irrupción de la pandemia por Covid-19. "Todas las lecciones de la pandemia las tenemos que llevar a la realidad. Y una de esas realidades es que en el camino de transformar nuestro SNS tenemos que contar con muchas otras profesiones que durante la pandemia vimos que eran absolutamente esenciales", ha apostillado.

A su juicio, la ingeniería puede jugar "un papel crucial" dentro de la mejora del sistema, porque hace que "todo funcione de manera más eficiente" en una era en la que "todo está cambiando" porque los sanitarios tienen que apoyarse en expertos en ingeniería de datos y de procesos, entre otras especialidades.

"Tenemos que encontrar la fórmula para encajar, para que todos pongamos al paciente en el centro desde todos nuestros puntos de vista. Y creo que eso es una labor que tenemos pendiente", ha dicho. Así, ha apostado por concebir el sistema sanitario como "un lugar centrípeto" donde hay "muchos profesionales que quieren acercarse".

En este sentido, ha reconocido la necesidad de "reflexionar" sobre cómo se profesionalizan "muchos de los elementos" que ya están dentro del sistema sanitario y que, sin embargo, no tienen una vía de profesionalización. "Tenemos que reflexionar cómo hacemos una carrera profesional atractiva no solamente para médicos, enfermeras, personal sanitario, técnicos, etc., sino para otras profesiones que se tienen que incorporar, como ingenieros, investigadores y biólogos", ha apuntado. "Son partes y patas fundamentales de nuestro sistema sanitario y, sin embargo, todavía no tienen la vía de profesionalización labrada", ha lamentado, para insistir en que es "un reto".

Entonces creo que esa contribución más multidisciplinar, más multiprofesional, creo que va a enriquecer y que enriquece nuestro sistema sanitario. Y en eso estamos, en trabajar en esa multidisciplinaridad, en esa conexión de todas las herramientas que son útiles al final efectivamente para pacientes.