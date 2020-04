Monago lleva al Senado el recuento de fallecidos por coronavirus después de que el Gobierno haya "reconocido" su "error"

MÉRIDA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura y senador autonómico por designación de la Asamblea, José Antonio Monago, ha solicitado en la Cámara Alta información por escrito al Gobierno de España sobre el número de fallecidos "pueblo a pueblo" en Extremadura durante la pandemia por el Covid-19, tanto de este año en curso como de los últimos cinco años para comparar las cifras.

Así, en un vídeo publicado en las redes sociales del PP extremeño, Monago basa esta petición en que tanto el ministerio de Sanidad como el ministerio de Justicia "han reconocido el error de criticar la denuncia" pública que realizó la semana pasada acerca de que había más fallecidos por coronavirus de los que apuntan las cifras oficiales.

Así, ha recordado que la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, le pidió que rectificara, a lo que Monago ha respondido que "la verdad no se rectifica, sino que se ratifica". Igualmente, ha apuntado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, le acusó de realizar acusaciones "muy graves", pero "aunque tarde, se ha reconocido el error por parte del Gobierno de España".

De este modo, Monago ha manifestado que el propio ministerio de Justicia ha emitido una instrucción en la que pide todos los datos de defunción de los registros civiles que hay en España porque, según recoge la instrucción, "para ser eficaces en la lucha contra esta pandemia" se hace preciso "tener perfectamente definido el número de defunciones y lugares en los que éstas se producen, datos que deben recogerse con el mayor grado de exactitud posible y con la inmediatez que exige la realidad", señala el PP en una nota de prensa.

Así, Monago también ha expuesto que, en dicha instrucción, se afirma que dichos datos son "necesarios" porque es la "única forma de poder ofrecer una información veraz, contrastada y lo más objetiva posible". Por tanto, "queda claro que la información hasta ahora no ha sido veraz, ni contrastada ni lo más objetiva posible", señala el dirigente 'popular'.

Además, el presidente del PP extremeño ha expuesto que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha afirmado que se "disparó" el número de enterramientos en su comunidad autónoma, destacando que las licencias de inhumaciones "casi triplicaron" el dato oficial de muertes por el virus.

Así, Monago se ha mostrado "convencido" de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura hará público estos datos "en breve" tal y como ha hecho su homólogo en Castilla-La Mancha.

"Quiero que haya información veraz, contrastada y objetiva" como ha dicho el ministerio de Justicia, ha asegurado Monago, porque "quien fallece por la enfermedad, no se merece formar parte del olvido". De este modo, ha sentenciado que no habla de "responsabilidades, sino de humanidad y justicia", porque "este desprecio" no se lo merecen ni los fallecidos ni sus familiares.