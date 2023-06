Miñones celebra la aprobación del derecho al olvido oncológico: "Era urgente legislar a favor de la población curada"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad, José Miñones, ha celebrado la aprobación del derecho al olvido oncológico por parte del Consejo de Ministros este martes, asegurando que "era urgente legislar a favor de la población curada".

Así lo ha expresado en una entrevista en el programa Julia en la Onda de 'Onda Cero', recogida por Europa Press. Este derecho será incluido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y de la Ley del Contrato del Seguro.

De esta forma, se cumple con la normativa europea que entró en vigor hace aproximadamente un año y medio, y que marca como límite el año 2025 para que los países incluyan este derecho en su legislación.

Si bien Europa establece un periodo de diez años tras haber finalizado el tratamiento para el olvido oncológico a la hora de contratar un seguro, un préstamo bancario o una hipoteca en los diferentes países, en España el olvido va a ser a partir de los cinco años de la curación.

Una vez aprobado en el Consejo de Ministros, Miñones ha recordado que está previsto que la normativa entre en vigor a lo largo de esta semana. A través de la misma, se declara nula toda cláusula que se pueda poner donde excluya o discrimine a quien haya padecido cáncer; en el caso de contratar un seguro, no se podrán poner condiciones más gravosas por el antecedente oncológico; y, por último, ya no habrá que declarar el haber padecido cáncer a la hora de hacer esa solicitud de préstamo bancario. "Es decir, no se pueden imponer condiciones más gravosas ni tampoco hay que declarar que se ha padecido cáncer", ha recordado el ministro.

Preguntado sobre si la norma prevé algún tipo de sanción en caso de incumplimiento, Miñones ha zanjado que "es ley; por lo tanto, las leyes se cumplen". "Si la ley no se cumple, se puede denunciar", ha añadido.