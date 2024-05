Ministros de Sanidad de todo el mundo se dan cita en la Asamblea Mundial de la Salud la próxima semana

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Ministros de Sanidad de todo el mundo y otros representantes de alto nivel de los países se reunirán a partir del próximo lunes y hasta el domingo siguiente en la 77ª sesión de la Asamblea Mundial de la Salud, bajo el lema 'Todos por la salud, salud para todos', impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como máximo órgano decisorio de la OMS, la Asamblea de la Salud establece la política de la Organización y aprueba su presupuesto. Asisten a la Asamblea de la Salud delegaciones de los 194 Estados Miembros de la OMS. Tras la Asamblea de la Salud, los días 3 y 4 de junio se celebrará la 155ª reunión del Consejo Ejecutivo.

La Asamblea sirve de plataforma para abordar los retos sanitarios mundiales existentes, como el VIH, el sarampión y la poliomielitis, en medio de la emergencia climática y el aumento de afecciones como la hipertensión y la obesidad.

Uno de los momentos cruciales previstos durante la Asamblea de la Salud es el acuerdo sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, que suponen un esfuerzo concertado de los Estados Miembros para reforzar los mecanismos mundiales de preparación y respuesta.

El domingo 26 de mayo, un acto de apertura previo a la Asamblea de la Salud dará el pistoletazo de salida a los esfuerzos de la Ronda de Inversiones de la OMS, un compromiso con los donantes actuales y potenciales destinado a garantizar una financiación sostenible para la OMS.

Además, el lanzamiento el martes 28 de mayo del tercer caso de inversión de la OMS explicará los beneficios, en términos de vidas adicionales salvadas, si el Decimocuarto Programa General de Trabajo, la estrategia de la OMS para 2025-2028, se lleva a cabo en su totalidad.

"Los efectos acumulados del cambio climático, los brotes de enfermedades y los conflictos suponen una presión cada vez mayor para que la OMS responda a las necesidades sanitarias del mundo", ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Esta Asamblea de la Salud ofrece a nuestros Estados Miembros oportunidades clave para promover, proporcionar y proteger la salud y el bienestar de todos, mediante la adopción del Decimocuarto Programa General de Trabajo, la estrategia sanitaria mundial para los próximos cuatro años; el apoyo a la transformación continua de la OMS mediante la Ronda de Inversiones de la OMS; y la consecución de un mundo más seguro mediante el Acuerdo sobre Pandemias y las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional", ha agregado.

MOMENTOS Y DECISIONES CLAVE

Entre los momentos y resultados clave que se esperan durante la Asamblea de la Salud, figura la aprobación el 28 de mayo de la estrategia 2025-2028 de la OMS para abordar las implicaciones sanitarias de tendencias como el cambio climático, el envejecimiento, la migración y los avances de la ciencia y la tecnología. El periodo de cuatro años representa una oportunidad para volver a encarrilar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la salud.

Se esperan decisiones cruciales sobre una serie de prioridades sanitarias como el clima y la salud, la labor de la OMS en emergencias sanitarias, el acceso a herramientas transformadoras, las enfermedades transmisibles, las enfermedades no transmisibles, la salud mental, la salud de la mujer y la reforma de la propia OMS.

La Asamblea de la Salud contará con la participación de alto nivel de dirigentes políticos y embajadores, así como de representantes de la sociedad civil y agentes no estatales, lo que pondrá de relieve el compromiso mundial de hacer avanzar el programa de salud pública.

El viernes 31 de mayo, se entregarán seis premios de salud pública 2024 a ocho galardonados por sus destacadas contribuciones a la salud pública.

ACTOS PREVIOS A LA INAUGURACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

Algunos actos tendrán lugar el domingo 26 de mayo, antes de la inauguración oficial de la Asamblea de la Salud el lunes por la mañana.

La quinta edición del reto 'Walk the Talk: Health for All comenzará en la Place des Nations' a las 08.00 horas para promover la salud física y mental. Participarán líderes del deporte y el espectáculo, como el embajador de buena voluntad de la OMS Didier Drogba; el baloncestista y promotor de la lucha contra la obesidad infantil Pau Gasol; el campeón olímpico y mundial de 800 metros David Rudisha; el suizo y campeón mundial paralímpico de maratón en silla de ruedas Marcel Hug; y la coreógrafa y defensora del desarrollo Sherrie Silver.

Más tarde, el domingo 26 de mayo, el evento 'Todos por la Salud, Salud para Todos', en la sede de la OMS, pondrá en marcha la primera Ronda de Inversiones de la OMS y acogerá la entrega de los premios 'Grand Prix' del Festival de Cine Salud para Todos.

El lunes 27 de mayo, la Asamblea de la Salud se inaugurará a las 9.00 horas en el Palacio de las Naciones. Está previsto que la serie de sesiones de alto nivel comience a las 9.30, y que Tedros haga entrega de los premios a los líderes sanitarios mundiales a los galardonados en torno a las 10.00.